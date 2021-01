Quique Bassat: "Hemos perdido la oportunidad de esperanzar a la ciudadanía"

En estos primeros compases de 2021 es noticia el lentísimo ritmo que lleva la campaña de vacunación: desde el 27 de diciembre solo se han vacunado en España a 82.000 personas, un cuarto del total esperado. Y eso teniendo en cuenta que la semana pasada llegaron 380.000 dosis que se han repartido siguiendo los criterios de distribución ya conocidos entre las comunidades autónomas.

Sobre el número de vacunados

Esta cifra es una oportunidad perdida, deberíamos tener a más personas vacunadas. Y todo lo que no sea haber cumplido es un argumento débil. Hemos perdido la oportunidad de esperanzar a la ciudadanía, de convencerles de que al menos la vacunación iba a ir bien. Capacidad existe.

Yo creo que ha habido una combinación de muchos factores. Sabíamos que esto iba a ocurrir hace semanas. No es aceptable que no tengamos neveras, que no tengamos a personal movilizado. Tendríamos que haber sido más proactivos, era la oportunidad de demostrar que éramos capaces de hacerlo muy bien.

No vamos a ganar mucho por añadir dos días más. Los equipos desplegables deberían vacunar los días de diario. Estamos en una pandemia mundial y en una situación inaudita, cualquier solución creativa, bienvenida sea. No se pierde el efecto de la primera dosis. Lo ideal es seguir el calendario recomendado por los fabricantes. Pero no pasa nada si se administra la segunda dosis más tarde, de la misma manera que no tiene sentido reservar dosis. Evidentemente hay que intentar dar la segunda dosis lo antes posible.