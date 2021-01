Génova cuenta con una fuga de cargos de Ciudadanos al PP tras las elecciones catalanas

"Estamos preparados para recoger a los cargos intermedios que vengan… y tras las elecciones catalanas vendrán". Así de contundentes se muestran en la dirección popular preguntados por si esperan que tras la incorporación a sus filas de la hasta ahora líder del Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, otros cargos naranjas se unan a sus siglas.

En el cuartel general de los populares descartan no obstante que esos movimientos se traduzcan en tensiones en los gobiernos autonómicos que comparten ambos partidos. Su tesis es que el liderazgo de Inés Arrimadas quedará tan “tocado” que los naranjas perderán cualquier margen de maniobra. "Tan débil que no pueda permitirse romper". Esa es la posición en la que el Génova espera ver a Ciudadanos ante la previsible debacle de las catalanas. Según las encuestas, el partido de Arrimadas podría perder entre la mitad y dos tercios de su voto, quedándose en una horquilla entre los 13 y los 16 escaños.

Sin embargo, a nivel territorial se tienen más dudas. En ciertos sectores del PP de Madrid existe el temor de que un Ciudadanos en descomposición reavive la "tentación" de una moción de censura contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, a pesar de las llamadas del PSOE a sumarse a una moción para desplazar a Ayuso–el líder de los socialistas madrileños llegó a dejar entrever su disposición a que la Presidencia pudiera caer en manos naranjas– ha negado en reiteradas ocasiones contemplar esa opción. Pero para el PP de Madrid, un "apocalipsis naranja" en Cataluña puede abrir un nuevo escenario.

"Un partido en shock, con un liderazgo debilitado, es como un animal herido. Puede ser imprevisible", asegura un destacado dirigente del PP de Madrid. "Quizá no sea de manera inmediata, pero no podemos descartar que Ignacio Aguado busque su propia supervivencia llegado el momento y decida escuchar la oferta del PSOE. A diferencia de Begoña (Villacís), Aguado no pinta nada con nosotros. Sería eso o desaparecer".

PSC Y PP a por el caladero naranja… de votos y de cargos

Cuando el pasado miércoles el PP había previsto acaparar todos los focos con el fichaje de Roldán el contraataque del PSC, haciendo oficial el relevo de Miquel Iceta por Salvador Illa, eclipsaba el anuncio.

La rivalidad entre PP y PSOE por pescar en el caldero de los ex votantes de Ciudadanos marcará sin duda la campaña catalana. Una rivalidad que también se hace extensiva a la captación de cargos. Cs sufre fugas en todas las direcciones. Un día antes de la marcha de Roldán, el PSC anunció el fichaje de Rubén Viñuales, hasta ahora portavoz de la formación de Arrimadas en Tarragona.