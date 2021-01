La opinión de Carles Francino

Ya sé que estamos hasta la coronilla -yo el primero- de andar todo el día dale que te pego con el covid. Esta mañana decía Javier Ruiz en ‘Hoy por hoy’ que es “la historia más grande jamás contada”, por encima incluso de la segunda guerra mundial, y que eso agota al más pintado; y tiene razón. Pero es que a veces resulta inevitable; porque si nos faltaba algo en la absurda carrera por quedar bien ante la opinión pública con la gestión de esta pandemia, ahora nos llega el ranking de vacunaciones. Que es muy bajo en esta primera semana, ya lo hemos comentado, en España se han pinchado apenas el 25% de las dosis recibidas, y claro, ya estamos con que: Asturias lidera con el 80%, Madrid va muy retrasada con el 6%, Galicia ha utilizado la mitad de las vacunas, Baleares casi, Andalucía no llega al 40… ¡Y sólo ha pasado una semana!

A este paso terminaremos agotados antes de que acabe la cuesta de enero, abrumados por los números. Porque las cifras de muertos y contagios -que por cierto van a seguir subiendo- no van a desaparecer. Y, claro, todos los días, todos los días, a todas horas… si ahora le añadimos las vacunas… Yo, sinceramente, no digo que no se cuenten las cosas -que es nuestro trabajo- porque con lo de la vacunación, por ejemplo, hay fallos de planificación, seguro, problemas de eficacia…Hay muchas cosas. Pero en mis propósitos para el nuevo año y en la carta a los reyes he pedido un foco más grande para poder ver más cosas, un barril de paciencia para soportarlo todo mejor y un ejército de ingenieros civiles que se dediquen a construir puentes en lugar de volarlos. A ver si estos reyes me escuchan y se portan un poquito mejor que otros.