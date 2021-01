La polémica del día

Salvador Illa ha sido protagonista estos días y en todos los medios por su candidatura a las próximas elecciones catalanas. Y en las últimas horas, también lo ha sido en las redes sociales por una fotografía filtrada en la que aparecía en un andén de la estación de Sans, en Barcelona, junto a la cabecera de un AVE y sin mascarilla. Le llovieron tantas críticas por no hacer lo que su ministerio exige que 'La Vanguardia' tuvo que explicar que ese instante fue una excepción en una sesión de fotos en la que siempre llevó la mascarilla.

Una de las personas que retuiteó la imagen con la correspondiente crítica fue el senador del PP por Canarias, Asier Antona, que, tras conocer la explicación del diario, la ha difundido en su perfil con una petición de disculpas. Y es tan inaudito que algún político pida perdón por un error, que el gesto merece ser subrayado.

📷 Ayer mi hice eco de una foto en la que el Ministro ILla aparecía sin mascarilla. La foto no era real.



🙏🏻 Por ello, pido disculpas. pic.twitter.com/p4Askj06Ub — Asier Antona (@asierantona) January 3, 2021

Solo convendría recordar al senador que el protocolo de disculpa exigiría borrar el tuit original, para que no quede como carroña virtual a merced de los buitres.

Y al ministro, que no olvide que en materia de mascarillas no conviene bajar la guardia ni un instante, para no acabar siendo viral en cualquiera de las dos acepciones de la palabra.