Rafa Vilasanjuan: "Ahora mismo no vamos a conseguir la inmunidad de grupo con las vacunas. Es absurdo"

El 2021 comienza con malas noticias sobre un proceso fundamental para el final de la pandemia del coronavirus: la vacunación. Durante la primera semana de vacunación del covid, en las residencias de mayores, tan solo se ha puesto una de cada cuatro dosis recibidas.

En ‘La Ventana’ hemos hablado con Rafa Vilasanjuan, director de análisis del ISGlobal -el Instituto de Salud Global- de Barcelona y forma parte de GAVI, la alianza global para la vacunación.

“Estamos en una situación que irá mejorando pero poco a poco, que siempre queremos llegar antes de lo que toca”, comentaba Vilasanjuan explicando que no se puede pensar en que la vacuna es un “milagro” que terminará con la pandemia de un día para otro y ha recordado que -en principio- el proceso de vacunación estaba previsto que comenzara este lunes 4 de enero pero se adelantó al 27 de diciembre: “Han tenido que recurrir a estresar todavía más el sistema sanitario y, por lo tanto, hay muchas comunidades que ya se ha encontrado en esa distribución con problemas”.

El cansancio por el goteo informativo

Al igual que con el número de contagios y fallecimientos a causa del covid, ahora añadimos una cifra más a las estadísticas diarias: el porcentaje de vacunación, un dato más que contribuirá al cansancio por la sobreinformación: “Nos cansaremos de las cifras y nos cansaremos en cuanto más o menos se empiecen a regularizar”, comentaba Vilasanjuan.

Un proceso único en la historia

El director de ISGlobal ha subrayado que esta vacunación no se parece a ninguna anterior: “Es la campaña más difícil de vacunación de la historia de la humanidad. Y lo digo así porque es exactamente así. Nunca, jamás, se había llevado a cabo una campaña universal mundial que significa: todos los países, todas las personas. Esto no se había hecho ni con la gripe”.

Muy lejos de la inmunidad de grupo

“Ahora mismo no vamos a conseguir la inmunidad de grupo con las vacunas. Es absurdo”, advierte Vilasanjuan y critica a los discursos “de impotencia política” que apuntan a conseguir que el 70% de la población esté vacunada en verano. Lo que sí entiende Vilasanjuan que podemos esperar -los verdaderos objetivos- es una disminución de la mortalidad de cara a la semana santa y una reducción del nivel de contagios hacia el verano peor no una inmunidad de grupo que es probable que no se alcance antes del 2022.

“Los que no se vacunan viven del egoísmo y de la solidaridad de los demás”, asegura rotundo Vilasanjuan que subraya que el gobierno tiene la obligación de garantizar que todos nos vacunemos, pero defiende que, después, forma parte de la libertad individual decidir vacunarse o no. Quienes deciden no hacerlo “no se protegen como ellos y eso, en algún momento dado, se puede pagar”.