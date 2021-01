Las series más pirateadas de 2020: el fin de 'Juego de Tronos' marca el inicio de una nueva era

Juego de Tronos ha dejado de ser la serie más pirateada del año. Después de liderar la clasificación elaborada por la plataforma Torrent Freak en su página web durante varios años, el fin de la serie en 2019 ha supuesto el comienzo de una nueva era protagonizada por series de reciente creación. ¿Y cuál de ellas ha heredado la corona? Según recoge esta clasificación, para la que han tenido en cuenta los datos registrados a lo largo de todo el año, The Mandalorian.

El hecho de que la serie se emita en una plataforma de vídeo en streaming como Disney+, que todavía no está presente en todos los mercados, ha provocado que millones de personas en todo el mundo hayan decidido descargarse los capítulos de forma ilegal en vez de esperar por los mismos. También hay quienes han optado por piratear la serie porque el resto del catálogo de Disney+ no les seduce lo suficiente como para suscribirse al mismo o quienes simplemente no quieren pagar por el contenido. Una serie de condicionantes que han elevado a The Mandalorian hasta el primer puesto de la clasificación.

Las series más pirateadas de 2020: The Mandalorian ya es la más descargada de todas

De esta manera, la serie protagonizada por el mandaloriano Din Djarin y el joven Baby Yoda, ahora conocido como Grogu, escala de la tercera posición obtenida en 2019 a la primera. Después de una primera temporada que se ganó el cariño tanto del público general como de la crítica, la segunda ha rayado a un nivel todavía más alto. Todo ello gracias, entre otras cosas, a la complicidad entre los protagonistas de la serie y a unos cameos que han enamorado a la legión de seguidores de Star Wars.

La segunda serie más descargada del año ha sido The Boys. La primera temporada de la serie de Amazon Prime Video fue una de las grandes sorpresas de 2019. Todo ello gracias a un giro de tuerca a las historias de superhéroes que nos demuestra que los héroes no tienen por qué ser necesariamente siempre "los buenos". Por esa misma razón, y dadas las expectativas generadas en torno a su segunda temporada, la serie se ha hecho fácilmente con el segundo puesto de la lista.

Desde Westworld hasta Vikings o The Walking Dead: estas han sido las más populares del último año

Mientras tanto, la tercera posición es para la distópica Westworld. Después de dos temporadas en el oeste, la serie se adentraba en un futuro para su tercera temporada que llamaba la atención de millones de personas de todo el mundo. Un hecho que le ha permitido establecerse como la tercera serie más pirateada del año por delante de otras como Vikings, Star Trek: Picard o la irreverente Rick & Morty.

Entre el resto de series más descargadas del año podemos encontrar algunas tan populares como The Walking Dead. También la miniserie The Outsider, Arrow y The Flash, que cierra la clasificación en décima posición. Por lo tanto, The Mandalorian comanda el inicio de la nueva era que nace tras Juego de Tronos. Una era en la que seremos testigos del nacimiento de un gran número de series relacionadas con los universos de Star Wars y Marvel mediante la que la casa de Mickey Mouse aspira a arrasar año tras año al igual que está haciendo en el cine.