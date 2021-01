Víctor Font: "No se podrán hacer grandes inversiones ni en este mercado invernal ni el siguiente"

Víctor Font, candidato a la presidencia del FC Barcelona que se decide este mes,ha atendido a la llamada de El Larguero para hacer balance de la evolución de su proyecto. Las últimas encuestas publicadas colocan con ventaja en la votación a Joan Laporta, un expresidente al que Font tiene en estima aunque cree que su tiempo ya es pasado.

"Hay que agradecerle muchísimo lo que hizo en el 2003. Empezó una época gloriosa que a nivel deportivo ha durado hasta hace bien poco, pero es una etapa que hay que cerrar. Mirando de nostalgia no vamos a construir el futuro. Hay que construir un proyecto de futuro y es lo que nosotros hemos trabajado", explicó, antes de valorar el "golpe de márketing genial" que llevó a cabo su rival frente al Estadio Santiago Bernabéu.

"Era un movimiento muy de Laporta, pero también quería hacer hincapié a lo que pienso, que con una pancarta no vamos a resolver los problemas que tiene el club", insistió el candidato, alentando al resto a esclarecer los pasos de su plan para el club. "Nos jugamos muchísimo. Son las elecciones más importantes de la historia reciente del club", enfatizó.

En el proyecto de Víctor Font resalta la figura de Xavi Hernández para "intentar trabajar con su supervisión cuál sería el proyecto de futuro que haga que las garantías de éxito sean máximas". Pese a no haber recibido guiños públicos por parte del exfutbolista, advierte: "Es un compromiso real, certero y por el bien del Barça me gustaría que el resto de candidatos explicaran su proyecto".

"La masa salarial no es sostenible"

La mayor problemática a la que hará frente el próximo presidente del Barça será la acuciante crisis económica: "No hay dinero en la caja para hacer fichajes. No se podrán hacer grandes inversiones ni en este mercado invernal ni el siguiente. Sólo agentes libres y aprovechar posibles ventas", reconoce Font, que además aseguró que "la masa salarial de la primera plantilla no es sostenible con los ingresos que ahora tiene el club". Por su cabeza, sin embargo, no pasa una reestructuración prescindiendo de Leo Messi: "Esto es un club de fútbol. Queremos tener a los mejores y ganar".