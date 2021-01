El sector del libro ante la pandemia: un editor y un librero charlan sobre su futuro

¿Cómo va a ser este año para la lectura y para el sector del libro? Más que hablar con estudiosos y con expertos que hagan un análisis sesudo, nos hemos colado en una conversación entre un librero y un editor. Están sentados en una mesa de una librería que se llama 'Tipos Infames', en el centro de Madrid, a un lado está Gonzalo Queipo, librero, y charlando con él está Emilio Sánchez Mediavilla, autor y fundador y editor de 'Libros del K.O.'

En primer lugar, ha habido una auténtica avalancha de interés por los libros que tienen que ver con la pandemia. También se están editando muchas publicaciones de este tipo y, al contrario de lo que muchos pensaban, el sector no se ha venido abajo. "No ha sido un año tan malo como creíamos en marzo", dice Emilio. "Ha habido cierta bajada de ventas, en mi caso como editor me es difícil comparar porque es muy irregular, pero los datos globales indican una caída de ventas en torno al 5%", explica.

Por su parte, Gonzalo señala que "el primer golpe" lo han resistido. Los dos están de acuerdo en que ha cambiado la relación de la gente con la lectura. "En mi caso, marzo y abril fue de bloqueo absoluto", dice Emilio.

Sobre el criterio de selección de un librero, Gonzalo reconoce que "es muy subjetivo" y depende de lo que "a uno le apetezca en ese momento". "Al final estás muy condicionado porque hay novedades que te apetecen, la gente también busca sorprenderse", indica. Además añade que "algo ha hecho bien el editor si la gente acaba dando la vuelta al libro y lee la sinopsis".

Una de las cuestiones fundamentales es que el librero coloque bien el producto. "Son ellos los que van a darle un lugar visible en su mesa de novedades y los que van a comentarlo a los lectores", dice Emilio Sánchez. Lo cierto es que el mercado está plagado de novedades y en algunos casos no es bueno. "Como editor percibo que uno de los grandes problemas del mundo editorial es la sobresaturación loquísima de novedades", explica Sánchez.

El modelo de ingresos del sector

"De los 1.000 ejemplares que se llevan a una librería, yo los voy a cobrar tres meses después se vendan o no se vendan", dice Emilio. El problema es que los libreros van haciendo devoluciones al distribuidor si no se venden los ejemplares. Y este hace un descuento negativo al editor. Por eso, la foto fija de las ventas es muy complicada. "Si un mes no publicas nada lo que va a ocurrir es que te va a llegar un acumulado de devoluciones muy importante que no se va a compensar con las ventas", dice.

Las librerías se quedan el 30% del precio del libro y tienen a su 'bestia negra' en Amazon. "Aparte de Amazon, el enemigo común y de todos es el ocio de la gente: Netflix, redes sociales...", dice Gonzalo.