Verónica Casado: "El ministro está dispuesto a que hablemos de la modificación del estado de alarma"

Las comunidades autónomas intensifican sus medidas anticovid ante el aumento desmesurado de los contagios. Sin embargo, es probable que los datos todavía estén infravalorados por varios festivos sucesivos y fines de semana. Es previsible que durante esta semana o la siguiente los datos sigan empeorando. De momento, Castilla y León ha pedido un confinamiento domiciliario estricto como en marzo sin respuesta del Gobierno central, mientras que la Comunidad Valenciana adelanta el toque de queda a las 22:00 horas. Aquí puedes consultar todas las medidas que están adoptando las comunidades.

Hablamos en 'Hora 25' con la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado y con Julio García Comesaña, consejero de Sanidad gallego. La consejera de Sanidad de Castilla y León ha asegurado que Salvador Illa les ha ofrecido hacer una reunión bilateral para discutir, entre otras cosas, una posible modificación del estado de alarma para permitir confinamientos domiciliarios.

Verónica Casado

Precisamente porque la situación no es tan mala, ahora es cuando hay que hacer cosas. Estamos viendo que suben los contagios y la incidencia. El domingo comenzamos a ver la subida. El domingo reuní al comité de expertos y les pedí que dieran su opinión. Ellos me dijeron que un confinamiento rápido, quirúrgico y concreto iba a funcionar. Hay que restringir la movilidad y el contacto social. Lo que pedimos es que haya unidad de criterio. Lo llevo pidiendo desde hace muchos meses y un marco legal. El marco del estado de alarma ahora no permite confinamientos domiciliarios. Nosotros pedimos al Gobierno que cambie el paraguas legal para que se pueda hacer. Además el juez no nos lo va a autorizar.

Nosotros si pudiéramos hacerlo decretaríamos un confinamiento quirúrgico, quizá no en toda la comunidad autónoma. Es en determinados sitios donde hay que tomar decisiones contundentes. Ya nos pasó en verano con las no fiestas. Ya sabemos cómo se comporta esto, tenemos que ser muy rigurosos muy ágiles. Además nos pilla en una situación hospitalaria peor, tenemos a mucha gente ingresada. Hay que frenar esto de manera contundente.

En la Interterritorial no se planteó esto. Se habló de vacunas. Hablé luego con el ministro, sabe lo que le proponemos, nos ha propuesto una bilateral, pero espero cuando eso se produzca ya tengamos una herramienta.

El ministro está dispuesto a que hablemos de la modificación del estado de alarma, yo tengo esperanza de que lo podamos hablar. Es necesario que tengamos unidad de criterio. Cuando el virus está circulando, lo va a seguir haciendo.

En principio, los contagios de hoy son los de hace diez o catorce días antes. El 75% de los brotes son socio familiares o familiares. Evidentemente seguimos pensando que cuando entro en la casa de mi familiar es un ámbito no COVD y eso no es verdad. Hay que seguir manteniendo las medidas.

Los contagios de hoy podrían ser del día 25 o de los días antes. En los próximos días va a ir a peor claramente.

Los datos que ha dado hoy Sanidad sobre la vacunación no son correctos. Hemos puesto el 62% de la primera remesa y el 32% de la segunda remesa que nos acaba de llegar. Agradezco muchísimo el trabajo de los equipos de vacunación. En algunos sitios se ha llegado incluso al 100%.