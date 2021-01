"Si nos lo piden, podemos vacunar gratis a nuestros clientes": la sanidad privada, ante el ritmo de vacunación

Después de casi diez días desde que comenzó la campaña de vacunación en España, apenas se ha vacunado a un cuarto del total de la población (la que debería haberlo hecho con la cantidad de vacunas que se han repartido) Ante esto, las explicaciones son de lo más variopintas: desde la consecución de festivos hasta la falta de personal y neveras refrigeradoras. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha abierto la puerta a una colaboración público-privada más intensa, mientras que la fundación IDIS, que agrupa a varias empresas de la sanidad privada, se ha ofrecido a vacunar gratis a sus clientes.

"Nosotros, cuando nos proporciona el Estado la vacuna de la gripe, vacunamos a nuestro personal sanitario y a lo que nos indican, forma parte de nuestro rol o servicio social a la comunidad", explica Juan Abarca, presidente de esta fundación. Abarca considera que si se quiere vacunar a 33 millones de personas hasta el verano, es lógico que se cuente con la estructura de la sanidad privada que representa alrededor del 40%.

"Entendemos que esta es una situación excepcional y si tenemos que hacerlo, lo hacemos encantados (...) Si nos lo piden, asumiríamos el coste de vacunar a nuestros clientes, igual que hacemos con la vacunación de la gripe", asegura Abarca. "Cuanto más pase el tiempo, más bajas vamos a tener", sentencia.

El presidente asegura que comunidades como Madrid, Cataluña o Murcia ya se han puesto en contacto con ellos, pero otras no. "Entendemos que el reto que hay es enorme y vacunar a tanta gente es incumplible desde mi punto de vista", señala. Abarca afirma que en Madrid ya ha habido un par de reuniones con la consejería y les han pedido el plan de vacunación de los sanitarios del sector privado". Según él, la sanidad privada va a hacer "lo que pueda".

Considera que "ante todo somos parte de la sociedad civil y somos los primeros interesados en que no haya lista de espera, que no se produzcan retrasos en la atención, que haya los menos enfermos posibles". Y prosigue: "si llamar gato encerrado es que se mejore la situación global pues hay gato encerrado, pero en principio no lo hay. Yo soy médico e intentamos aportar nuestro granito de arroz, más allá del puro resultado económico. Si no, no tendría mucho sentido que nos dedicáramos a esto".