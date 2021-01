El último secreto

Hay mucho que celebrar esta noche. Por ejemplo, que los Reyes Magos sigan viniendo a España a pesar de los importantísimos pollos políticos de los últimos años cuando aparecían; recordemos en son de paz que en España hubo un tiempo en el que el secreto sobre los Reyes no era si existían o no, sino a quién votaban. Ahora por fin nos podemos concentrar en la noche, que es lo más valioso de un día como hoy. El momento en que nadie ve: el momento en que pasan las cosas. Decía Scott Fitzgerald que bebía porque cuando bebía pasaban cosas, salvo que seas niño, que pasan cuando duermes. Y la noche de Reyes debería ser el mejor entrenamiento de la vida; que todo pase a tus espaldas, sin saber en qué momento, y encontrarte un árbol lleno de regalos al despertarte. Debería, digo. No siempre es así. Un beso y feliz noche.