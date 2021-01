Y la culpa del frío, ¿de quién es?

Cuando hoy he salido de mi casa para venir a la radio, he pasado mucho frío. Y el viento me daba en toda la cara. Iba yo abrigado, pero el frío era tan intenso que hasta se me han puesto morados los labios a pesar de la mascarilla.

¿Y saben qué? Al principio me he enfadado por el frío que hacía, pero al momento me ha dado alegría. ¿Y saben por qué? Pues porque no le podemos echar la culpa a nadie del frío que hace, y no tener que buscar culpables, al menos en algo, me relaja.

¿Se dan cuenta? Estamos tan acostumbrados a decir: esto es culpa del Gobierno, esto es culpa de la oposición; la culpa es de este o del otro, que cuando algo, como el frío en la calle, no es culpa de nadie, uno siente una tranquilidad muy grande, como si nos quitaran un peso de encima y no tuviéramos que la obligación de opinar.

¡Qué agradable es no tener que buscar culpables a algo! Hablo, por supuesto, del frío que hace en la calle, porque del frío que hace en algunas casas, de ese frío, tal vez sí que hay responsables.