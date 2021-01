Han pasado ya nueve días desde que la imagen de Araceli, convertida en la primera persona que recibía la vacuna contra el coronavirus en España, daba la vuelta a todo el país. El inicio de la esperanza, el principio del fin, el camino hacia la normalidad. Todo esto se nos dijo.

Nueve días después descubrimos, que se vacunó a Araceli y a pocos más, excepto en algunas comunidades, como Canarias, o Asturias que han demostrado que se lo han tomado en serio.

Porque la mayoría de las comunidades han vacunado a una cantidad insignificante de personas, a pesar de que las vacunas están en los congeladores. Las explicaciones son una auténtica tomadura de pelo: que si ha habido días festivos por medio, que si muchos residentes en geriátricos se fueron de vacaciones con la familia. ¿De verdad no tenían previsto nada de esto? ¿De verdad no tenían previsto que necesitarían muchas manos de personal sanitario para tirar adelante la campaña de vacunación? Porque este es, seguramente, el verdadero problema.

Y entre las comunidades que han usado los argumentos más peregrinos, la Comunidad de Madrid, que señaló al gobierno de Pedro Sánchez como el responsable de que no recibieran más dosis, y que tiene la mayoría de las dosis recibidas, las que le tocan en el reparto, en los congeladores. Madrid, pero también Cataluña, Extremadura o Baleares, algunas con los índices más altos de contagios.

Sumemos a este despropósito la falta de información, la falta de transparencia, ya no sólo de los datos, sino también de los planes. Los ciudadanos tienen que conocer cómo va a ser el proceso de vacunación, los grupos, los días, los porcentajes. Que nos hablen como adultos, que nos cuenten, que no den por supuesto que nos vamos a tragar todo lo que nos digan. Transparencia ya de una vez, que no vuelvan a cometer el mismo error.

Ni siquiera el documento que hizo público anoche el ministerio de Sanidad con los datos de la vacunación por comunidades está actualizado. Euskadi, por ejemplo, ha tenido que publicar una nota aclaratoria, con los datos buenos. Hay comunidades que han reportado datos a 28 de diciembre, solo un día después del inicio de la vacunación.

Ya no hay tiempo para excusas, han sido ya demasiadas excusas, así que, por favor, hagan su trabajo.