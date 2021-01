Cumpleaños real en el exilio

En su 'exilio dorado', el rey Juan Carlos celebra su aniversario. Con ganas de venir a España, según ha confesado a sus allegados, sus deseos de regresar se topan con la pandemia de COVID-19 que le preocupa especialmente, al ser grupo de alto riesgo y con los planes de Zarzuela, que de momento no informa sobre la hoja de ruta de una vuelta muy difícil de gestionar.

Envuelto en investigaciones judiciales y con la fiscalía examinando su regularización con Hacienda, todavía son muchas las incógnitas. La primera, el lugar donde residirá el que fuera jefe de estado, que mantiene su título honorífico de rey y que sigue siendo uno de los seis miembros de la familia real. Una cuestión sobre la que la Casa del rey guarda un silencio absoluto. Sobre la situación del rey emérito Zarzuela sólo informa cuando así se lo pide el rey Juan Carlos, como ya hizo cuando comunicó su paradero a los 15 días de su salida de España. Sobre las cuestiones judiciales informa su abogado, Javier Sánchez-Junco.

Preocupante estado de salud

Sólo dos fotos se han visto desde que el rey Juan Carlos se fuera de España. Una a mediados de agosto cuando el digital Nius publicó la imagen del rey bajando del avión privado que le dejó en Abu Dabi, descendiendo por su propio pie y apoyándose únicamente en la barandilla de la escalera de aterrizaje. Una imagen muy distinta de la difundida por Telecinco, que se tomó recientemente antes de Nochevieja y en la que se ve al rey emérito apoyado en dos escoltas para caminar por el muelle del puerto de la capital de Emiratos Árabes Unidos. La foto da perfecta idea de su delicado estado de salud en lo que a movilidad se refiere. Con 17 intervenciones a sus espaldas, en los últimos años ha sido operado de las caderas, de las rodillas y también de corazón el verano de 2019. En Abu Dabi está pasando sus revisiones médicas y por él mismo sabemos que está preocupado por el COVID al ser persona de alto riesgo. Sobre sus asuntos médicos, Zarzuela guarda silencio. A mediados de diciembre el diario Ara informó de que el rey Juan Carlos estaba hospitalizado con COVID-19 y la Casa del Rey se limitó a desmentir que estuviera ingresado en ese momento, sin dar más detalles.

La difícil relación entre los dos reyes

Desde la ruptura pública, cuando el rey Felipe VI a través de un comunicado, renunció a la herencia que le pudiera corresponder de su padre y le quitó la asignación anual de los presupuestos del Estado no ha vuelto a nombrar al rey emérito. De forma implícita, en el reciente discurso de Nochebuena hizo una mínima referencia a la presunta corrupción de su padre al decir que los "principios morales y éticos" deben estar por encima de relaciones familiares. Y nada más. De hecho la última vez que el rey Felipe le agradece en público los servicios prestados es en 2018 en la celebración en el congreso de los 40 años de la Constitución. Y desde entonces el rey Juan Carlos se convierte en "el innombrable". Desde hace cinco meses que se fue a Emiratos Árabes Unidos la relación entre los dos es escasa. Y pese a que él quería venir a España en Navidad, en Zarzuela esta opción no se contemplaba para no complicar más el tradicional discurso del rey de Nochebuena en el que ha sido su año más difícil desde que está en la Jefatura del Estado.