La verdadera historia del accidente del globo de los Reyes Magos de Vigo: "No hicieron caso al piloto"

Estamos a pocas horas de una de las noches más especiales del año. Melchor, Gaspar y Baltasar ya tienen todo preparado para llegar a las diferentes ciudades, para llevar todo lo que los niños y niñas han pedido para este año. Los reyes que viene de Oriente; algunas veces llegan en barco, en avión, en camello o pueden llegar en globo…

Y este ha sido el caso de Segovia; a primera hora de esta mañana, sus majestades llegaban surcando los cielos de la ciudad patrimonio de la humanidad. Pilotando ese globo tan “real” estaba Cristian Biosca, piloto y gerente de la empresa 'Siempre en las nubes' que se ha asomado esta tarde a 'La Ventana' con Carles Francino.

¿Qué pasó con los Reyes Magos de Vigo?

Hay que tener cuidado con lo de los globos y los Reyes, porque en Vigo, el 5 de enero de 1987, estuvieron a punto de liquidar a sus Majestades de Oriente. Resulta que los Reyes Magos tenían que llegar montados en globo a Vigo a través del mar, pero el tiempo no acompañaba, el globo no subía, y Melchor, Gaspar, Baltasar y toda la comitiva casi se ahogan en medio de la ría ante la mirada atónita de los niños. Tuvo que salir el 'Remolcanosa 5' a rescatarlos.

Uno de los ayudantes de sus majestades aquel día era el actor Manuel Manquiña que hace un par de años recordó en 'La Vida Moderna' ese momento:

Esta tarde Cristian Biosca nos ha contado que la historia que relató Manquiña no era del todo precisa y que el responsable de pilotar aquel globo -amigo de Biosca- le contó lo que sucedió realmente aquel 5 de enero.

"En lugar de hacer caso al piloto, que era el que sabía lo que estaba haciendo, pues decidieron tirar con el remolcador y claro, eso no se puede hacer", ha explicado Biosca. El piloto segoviano cuenta que este fue uno de los casos en el que chocan "con la política" y asegura que el piloto "es un profesional con muchísima experiencia". Cristian Biosca ha explicado que su amigo gallego "lleva arrastrando esto de los Reyes 33 años cuando realmente él lo que se llevó fue un disgusto porque no le hicieron caso".

¿Se puede pinchar un globo aerostático?

La respuesta sencilla es que no. Cristian Biosca explica que son globos de "unos 8.000 metros cúbicos de aire caliente" en los que un pequeño pinchazo no supone ningún problema especial más allá de que pueda salir algo de ese aire caliente y con un pinchazo grande -que no se produce volando- "no sales a volar".

¿Cómo se pilota un globo?

Para poder manejar un globo es necesario obtener un título de piloto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Fomento. Biosca ha asegurado que no es complicado, "más o menos como llevar un coche" pero partiendo de la base de que "no se puede dirigir". Es decir, los pilotos lo controlan, pero la dirección y la velocidad dependen siempre del viento: "Lo que más nos limita son las condiciones meteorológicas: principalmente el viento o la lluvia", comentaba Biosca.