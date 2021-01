'Fragmentos de una mujer', el duelo y la venganza tras perder un hijo

La muerte de un hijo ha sido el tema que han explorado varios directores. Desde Iñarritu en 21 gramos, quién además en su vida real también pasó por un trauma parecido. O el chileno Matías Bizé que La memoria del agua también ahondó en el dolor de su propia pérdida. Un ejercicio de memoria, de desahogo del dolor y también de contar cómo es posible superar ese duelo.

Esa era también la pretensión del cineasta húngaro Kornél Mundruczo en Pieces of a woman (Fragmentos de una mujer), pelícua que estrenó en el pasado Festival de Venecia y que ahora estrena Netflix. De hecho, la guionista de la historia es su pareja, Káta Weber.

Mundruczó lo confía todo a su actriz protagonista, Vanessa Kirby, uno de los rostros emergentes, que ya es la favorita de los Oscar. Kurby brilló en Venecia, donde presentó esta película y, además, el western de amor LGTBIQ The world to come, de Mona Fastvold. La conocimos en The Crown, cuando interpretaba a la joven princesa Margarita y la vimos, junto a Tom Cruise, en Misión Imposible.

En Pieces of a woman todo el peso recae en su interpretación. Su rostro se enfrenta a un parto y al duelo. Al dolor y a saber decir basta y salir adelante. Producida por Scorsese, comienza con un tremendo plano secuencia de media hora de un parto en casa que acaba con la muerte del bebé. Es la introducción de una cinta, que empieza casi como un thriller y acaba siendo un drama. Kirby es la protagonista junto a Shia LaBeouf. Ambos sufren una bajada a los infiernos cuando muere el niño tras el desastroso parto asistido por una enfermera que será acusada de negligencia.

"Decidimos hacerlo así por dos razones, la primera para estar más cerca del personaje y de la experiencia que sufre de una manera más simple y seria. Todo gira alrededor de ella. El espectador es inviable", explicaba en Venecia el director.

La historia tiene varios aspectos interesantes, además de la brillante interpretación de la acrtriz, como mostrar a una madre que ha perdido a su hijo y que apenas puede tomar decisiones, ya que tanto su marido, como su madre como los médicos le dicen lo que tiene que hacer y cómo se supera un duelo. Mansplaining hasta en los peores momentos.

”Quería comprender el nivel de dolor y efectivamente representar ese dolor de las mujeres con las que he hablado. Y para mí ha sido un deber buscar el sentido de la pérdida de estos niños perdidos que quedan presentes", explicaba la actriz sobre el papel, que podría lanzarla al estrellato.

En la narración también aparece el peso de la tradición y del pasado familiar a la hora de afrontar una tragedia. La madre del personaje protagonista, la veterana actriz Ellen Burstyn es superviviente del holocausto y eso pesa sobre la hija y sobre el modo de enfrentarse a las cosas. De ahí que además de una historia sobre maternidad, sea una historia sobre la venganza, como modo de superar el duelo y la tragedia.

"La película obviamente habla de la maternidad. Ha sido mu bonito encontrar el personaje de marta como una mujer muy fuerte uqe se enfrenta a unas tradiciones de la familia que son también muy fuertes y que se basan en la venganza. Pero ella las rechaza. Es es el mensaje de la película", añadía el director húngaro, creador de películas Jupiter’s Moon, y White God.

Mundurczó usa un estilo casi inversivo a la hora de contarnos la intimidad de una pareja y no escabulle algunos tópicos, sobre todo los del personaje masculino. (un obrero que introduce en la película la cuestión de clase. O metáforas algo descafeinadas como la de los puentes donde trabaja él o las manzanas que consume compasivamente ella, de las que guarda las semillas para que vuelva a renacer vida. O la resolución de la venganza en la escena del juzgado, donde todo el realismo del resto de la película queda en entredicho.