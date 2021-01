"Es la sensación de Ramos": Romero desvela que la renovación del capitán no es un problema exclusivo de dinero

Las negociaciones de Sergio Ramos y el Real Madrid por la renovación del capitán de la primera plantilla madridista siguen en boca de todos. El Sanedrín de El Larguero analizó la situación de las mismas la noche de este martes.

Antonio Romero argumentó que aunque "estamos en un momento frío de la negociación", cree "que va a terminar con una fotografía de Ramos y Florentino dándose un abrazo".

Además, Romero señaló: "En el fútbol profesional lo del cariño y el dinero suelen estar muy unidos, pero no creo que sea solo una cuestión de dinero, si no que Ramos está teniendo la sensación de que el Real Madrid no está tratando su renovación con la importancia que él cree que merece en la institución".

"Me da la sensación de que los dos ya han perdido, aunque se lleve a cabo la renovación", opinó por su parte Miguel Martín Talavera.

El narrador del Atlético de Madrid en Carrusel Deportivo añadió: "Dejar a tu capitán y a tu mayor leyenda en el club como que es un tema de dinero, creo que todo ha quedado muy feo, muy señalado. A nada que vengan mal dadas en lo deportivo, que Sergio tenga un bajón o un bache de juego, todas estas cosas luego te las van a tirar a la cara"

Para Jesús Gallego, "cada día que pasa, Ramos está perjudicando a su imagen". Algo que contrasta con la opinión de Julio Pulido, que dijo: "Tengo claro que Florentino Pérez ha conseguido su propósito, que es poner en duda el madridismo de Sergio Ramos. Se está minando su imagen".

Por último, Miguel Martín Talavera sentenció: "El Real Madrid no puede permitir que su leyenda se vaya de esta manera del club. No puede dejar otra vez otro Raúl, otro Casillas, incluso Cristiano, que aunque deja 100 millones de euros al final se va con un comunicado desde Italia. Si todos tus símbolos se van de esta forma, hay un problema".