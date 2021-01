Buenafuente, sobre Peret antes de ir a Eurovisión: "Iba siempre con una pistola en el cinto"

Andreu Buenafuente es un gran amante de la rumba catalana. El presentador de televisión ha realizado algunos programas especiales sobre este género musical en Late Motiv y no pierde nunca la oportunidad de expresar su respeto y admiración por los impulsores de la rumba, también en el Nadie Sabe Nada, el programa que presenta cada sábado junto a Berto Romero en la Cadena SER

En uno de los programas de la sexta temporada, Andreu quiso contar una anécdota sobre Peret, que el mismo artista contaba en sus memorias y que tiene que ver con su participación en el Festival de Eurovisión de 1974 representando a España.

El artista de Mataró representó a España con la canción 'Canta y sé feliz' y quedó en novena posición, pero su camino hasta Brighton (Reino Unido), lugar donde se celebró el festival, no fue un camino de rosas, tal y como contó Andreu.

"Es el año en el que se asesina a Salvador Puig Antich, uno de los últimos crímenes del franquismo. Y Cataluña estaba cabreada, antifranquista... y en principio Peret no quería ir", explicaba Buenafuente. "No lo has entendido, es que tienes que ir", relataba el cómico sobre la presión ejercida sobre Peret.

"Le hicieron a Peret lo que tú le hiciste a España con el Chikilicuatre. Da igual si te gusta o no, va a ir", bromeó Berto sobre los sucesos. "En Cataluña se cabrean cuando se enteran de que Peret va a ir porque no era el mejor momento para representar a España", comentaba Andreu.

Con problemas con el Gobierno por negarse a ir en un principio, con los recelos de los catalanes por representan a una dictadura franquista, Peret "durante unos meses va con una pistola en el cinto", señalaba Buenafuente. Sin duda, una historia de otra época pero que explicaba bien las tensiones que se llegaban a vivir poco antes de la muerte de Franco.