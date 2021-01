'Small Axe', monumento por la identidad negra en cinco actos

La década de 1970 y el inicio de los 80 en Reino Unido fueron el momento de una “crisis orgánica”, un periodo de huelgas obreras, y del nacimiento de movimientos antirracistas y de mujeres. Sin embargo, también fue un periodo de reacción racista con, por ejemplo, la marcha del Front National a través de los pueblos y de las ciudades entonando “No a los negros bajo la bandera británica". Ni una línea de esto aparece en The Crown, serie que en esta temporada y la anterior retrata precisamente esa época, finales de los 60 hasta los ochenta. Tampoco es un tema que abunde en el cine británico. En es el contexto surge Small Axe, un proyecto inclasificable, que no es ni cine, ni series, pero se ha convertido ya en la sensación del año y eso que lo acabamos de empezar.

Su director es Steve McQueen ganador del Oscar por 12 años de esclavitud, donde contaba el holocausto negro vivido en Estados Unidos. Pero él es británico, y como tal ha contado otros traumas en su cine, por ejemplo, el conflicto con Irlanda del Norte, que retrató en Hunger, con Fassbender como preso en huelga de hambre, Bobby Sands interpretado por el irlandés Michael Fassbender. Con el actor volvió a repetir en Shame, una película en la que ahondaba en las consecuencias en la sexualidad de hombres y mujeres en la era del neocapitalismo salvaje.

En Small Axe por fin ha podido contar sus orígenes, una historia que quería hacer desde hace años y que supone un homenaje a la cultura en la que nació. La de los británicos de origen caribeño, como sus padres, que se asentaron en los sesenta en Nothing Hill. Cinco episodios componen esta antología que puede ver en España en Movistar Plus, pero cuenta con financiación pública, de la BBC. De momento, puede verse el primero y más largo de todos -más dos horas de metraje-, Mangrove, un capítulo basado en un suceso real, el juicio de los Nueve de Mangrove.

"Crecí en el paraíso, en el oeste de Londres. En mi colegio había todas las nacionalidades del mundo. La comunidad antillana era brillante, acogedora, todos éramos uno. Y esa comunidad es la razón por la que yo ahora estoy aquí, por todos los sacrificios que hicieron", dijo McQueen en una rueda de prensa virtual.

Mangrove es el nombre de un bar, donde solían reunirse jamaicanos de todas las edades en el barrio londinense de Nothing Hill. Había activistas de los panteras negras británicos, estudiantes racializados y movilizados por la lucha por los derechos civiles, la igualdad, clase, raza y género. Había también madres y padres que se acercaban a comer guisos típicos de su lugar de origen, a compartir penas y anécdotas, en definitiva, a crear comunidad.

La policía la tomó con ellos y realizaba redadas y detenciones cada dos por tres. Hasta que los dueños del bar y toda la comunidad deciden poner fin a las agresiones injustificadas y organizan una manifestación que, por supuesto, acaba en carga policial, detenciones y un juicio en el que los acusados se enfrentaban a penas enormes.

McQueen rueda todo sin épica, centrado en varios personajes que representan distintas posturas en la comunidad negra londinense. Juega con el contraste de acentos, el acento británico de la policía y abogados, con el acento caribeño de los emigrantes que buscan vivir con pleno derecho sin renunciar a ninguna de sus identidades. Por la temática y la estructura, Mangrove recuerda a la película de Aaron Sorkin de esta temporada, El juicio de los 7 de Chicago. En ella se contaban los desturbios, las condenas y el juicio, pero se omitía el problema racial, aunque uno de los acusados pertenecía a los Panteras Negra.

Sorkin imprime un tono épico muy hollywoodiense, que McQueen evita en todo momento. Sin embargo, si comparten la frustración de quien no tiene voz siquiera en un sistema democrático y creen que tienen todas las de perder. No cabe enfrentarse a la policía, a la justicia o a un sistema donde los negros no son víctimas creíbles; sino considerados sospechosos sin hacer nada, como explica muy bien este capítulo.

Mangrove, como el resto de episodios es homenaje al reggae y a los ritmos caribeños, importantes para entender la identidad de esta comunidad, su lenguaje, su manera de hablar y de festejar. La segunda película, Lovers rock es una oda a la diversión, a la música, a la identidad, pero sin olvidar que todo está atravesado por el racismo y por ser considerados la otredad en esa Inglaterra de los setenta y ochenta. Una fiesta en una casa a la que acuden jóvenes afrodescendientes de todas las partes de Londres. No pueden entrar en las discotecas, así que se montan su propio sábado por la noche. Hay comedia, música, un jardín, baile y comportamientos machistas.

Ellas bailan las canciones lentas, ellos hacen pogo. Ellos tratan de ligar, la mayoría de las veces, sin finura, con ellas. Hasta McQueen relata un intento de violación. La escena en la que todos cantan 'Silly games', un exitazo de Janet Kay, para después acabar en una explosión de baile al son de Kunta Kinte dub, de los Revolutionaries, prometen dejar desde ya huella en la historia del cine británico. "La música es el combustible de las cinco películas de la serie, el lugar donde la gente encuentra refugio para sentirse segura", señala el director. La cámara envuelve los bailes, los rostros de cada uno de los jóvenes y la escena se convierte en un momento lisérgico en el que parece que todas las cosas que constriñen a esta subcultura han desaparecido. Aunque la amenaza de la policía siempre está presente en una genial construcción de un adentro y afuera, donde el peligro radica en traspasar la frontera del geto.

El lovers rock fue un género musical hecho, sobre todo, por mujeres, que se consideró menor en sus revindicaciones políticas que otros subgéneros del reggae; sin embargo, como escuchamos en la canción, tiene un potente mensaje empoderador y feminista para las jóvenes negras británicas de aquella época.

Hay también una mirada muy crítica a las instituciones, a la policía británica. Lo vimos en Mangrove, pero también está presente en Red White and Blue, capítulo que protagoniza John Boyega, actor de la saga de Star Wars que durante las protestas del Black Lives Matter fue muy crítico con el racismo en su país. Boyega es un joven negro, científico, inteligente y comprometido. Decide entrar en la policía porque siempre ha soñado con proteger a los suyos. Nada mejor, piensa el personaje, que cambiar un cuerpo policial racista desde dentro. Boyega es más fuerte y listo que sus compañeros blancos, que le boicotean desde el primer día.

La violencia policial en las calles contra el colectivo negro era el tema de Mangrove, pero aquí el tema es cómo la violencia se ejerce y se aprehende dentro del mismo cuerpo, algo que ya vimos también en Antidisturbios, la serie de Sorogoyen.

La educación segrega y perpetúa el clasismo, nos dice McQueen en Education, otra de las películas de esta antología que iremos viendo semana tras semana en España. En Aprendiendo a trabajar, cómo los niños de clase obrera eligen trabajos de clase obrera, el antropólogo británico, Paul Willis, analizó cómo el sistema educativo iba dejando atrás a los hijos de la clase obrera, puesto que no les ofrecía ni posibilidades para ser buenos estudiantes, ni un horizonte de posibilidad de que los años de escuela y de instituto fueran a servir para darles un trabajo distinto del de sus padres; ya que no iban a poder ir a las prestigiosas y caras universidades británicas.

El Thatcherismo se cargó el sistema del bienestar, como bien nos ha contado una y otra vez en su cine Ken Loach. Si encima eres negro, las opciones son muchísimo peores. Lo que muestra la película es cómo los colegios sacaban de sus aulas a los niños negros al primer contratiempo. Es lo que le pasa al protagonista, muy avispado en matemáticas, pero con problemas de comprensión lectora. En lugar de enseñarle o de ofrecer refuerzo; lo mandan a un colegio de educación especial. Allí hay de todo, niños con diversidad funcional, niños con problemas psicológicos o niños negros que hay que alejar. El sistema universitario no puede acoger a todos los estudiantes, así que la escuela primaria es el primer filtro, pero ¿cómo y quién decide quienes pueden estudiar y quiénes no? Consecuencias de un sistema educativo, y de una sociedad, clasista, basado en la meritocracia, y totalmente despiadado.

Todo en Small Axe es una mezcla de denuncia del racismo con una búsqueda por hallar la identidad, el cómo combinar la actitud de la colonia y del colonizado. De ahí que sea tan interesante la propuesta de Alex Wheatle, película dedicada a este escritor británico. Criado sin padres en las casas de acogida británicas, acabó en la cárcel y allí se produjo su toma de conciencia. La lectura como eje emancipador para lograr una vida mejor y más digna y empezar un activismo político. Ahí también empieza la asunción de una identidad que siempre había sentido como extraña.

Al criarse en las casas de acogida, su inglés era el normativo de Oxford, no tenía el acento de los emigrantes jamaicanos. Tampoco conocía la descendencia de sus padres. No sabía de dónde venía. No conocía el cornish pasty, el estilo jerk -para cocinar las carnes- o el jackfruit, una fruta ahora muy codiciada en la cocina vegana. Ese desapego identitario, no voluntario, sino perfectamente impreso desde los hogares de acogida, para uniformizar a la población proveniente de las colonias es una práctica habitual en países como Reino Unido, Francia, España o Italia.

Excolonizadores que no han sabido aceptar las distintas identidades, culturas y modos de vida de los países que colonizaron. El mundo colonial, como dice Franz Fanon, trató de organizar la población en compartimentos, pero la descolonización dejó a medias la cuestión de la identidad. "Luchar por la cultura nacional es, en primer lugar, luchar por la liberación de la nación, matriz material a partir de la cual resulta posible la cultura", explica Fanon en Los condenados de la tierra, libro clave para entender el racismo y la descolonización desde una óptima marxista.

Alex Wheatle ha trabajado con McQueen en la elaboración del guion de este proyecto. Al principio, cuando llegó a la sala de guionistas, no sabía que sus vivencias inspirarían uno de los capítulos. Llevan más de cinco años escribiendo las películas, cuando McQueen les dijo que una de las historias debía ser la de un joven que hubiera pasado por instituciones británicas como la cárcel o los hogares de acogida. "Estaba un poco indeciso para ser honesto, porque estos son mis momentos más personales, incómodos y traumáticos en la pantalla. Me tomó tiempo acostumbrarme a esa idea, pero ahora es un honor, realmente lo es", dijo Wheatle a la revista Time.

En 2014, el escritor habló públicamente sobre el abuso físico, sexual y emocional sistemático que sufrió mientras estaba bajo su cuidado en el hogar de niños de Shirley Oaks. A principios de este año, una investigación encontró que cientos de niños fueron atacados por pedófilos que trabajaban en el hogar y fueron sometidos a abuso sexual, físico y racial prolongado. El capítulo habla también de los disturbios en Brixton, otro barrio donde vivían los emigrantes caribeños. 13 jóvenes negros murieron una noche tras incendiarse una casa. Los disturbios ocurrían en todo momento, las detenciones aleatorias se acrecentaron. "Podían detenerte por llevar zapatos", rememora Wheatle.

El 10 de abril de 1981, la policía fue acusada de no socorrer a un joven negro que había sido apuñalado y que murió. La protesta fue inmediata. Duró tres días. Más de 279 policías y decenas de civiles resultaron heridos, más de 100 automóviles dañados y 82 personas fueron detenidas. Era el pánico moral. Crear una situación de pánico en una determinada zona, no socorrer a nadie y acabar vendiendo que todo ello es culpa de la comunidad negra. Lo dijo Stuart Hall en su libro titulado precisamente así. El sociólogo había nacido en Jamaica y encontró el racismo en la capital del imperio.

Small Axe es una expresión que hizo famosa Bob Marley: "Si eres el árbol grande, nosotros somos el hacha pequeña, listos para cortarte”, cantaba. También es curiosamente el título de una revista académica que estudia y difunde temas relacionados con la identidad caribeña y con el racismo, algo que hizo Stuart Hall, cuya obra subyace en todos y cada uno de los capítulos. Una de las contribuciones más importantes de Hall, eminente representante de los estudios culturales, fue permitirnos profundizar en nuestra comprensión del racismo de la clase obrera, algo que con sutileza se trata en varias escenas de Small Axe. En Lovers rock unas chicas de barrio miran mal a una que viste mejor que ellas y que tiene un acento británico muy normativo. En Education todo es cuestión de clase y racismo a la vez.

El proyecto, que iba a estar en el Festival de Cannes de 2020, conmemorando el 50 aniverarion de la marcha del Mongrave, no se cirunscribe ni al formato de serie de televisión, pero tampoco a una película destinada al cine. La intención era contar historias de una generación que se está muriendo, como los padres del director o de muchos de los actores y actrices que han participado. Donde mejor que ver esas películas que en la televisión. La BBC, la televisión británica, un agente socializador, que ha metido el inglés en todo el mundo y la cultura británica, ahora también muestra una parte de la historia indispensable para entender las grietas de un país con pasado y presente imperial, y de una sociedad que todavía tiene que corregir muchas cosas.