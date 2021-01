El Atlético de Madrid cayó de nuevo en Copa del Rey a las primeras de cambio, esta vez ante el Cornellá, que milita en Segunda División B. Tras la derrota, el Cholo Simeone lanzó un mensaje confuso sobre su futuro que ahondó en la preocupación de los atléticos. "Si estamos aquí el año que viene..." La renovación del técnico rojiblanco es una de las prioridades de los colchoneros, pero algunos, como Miguel Martín Talavera, no apostarían por su continuidad: "Creo que es la última temporada de Simeone en el Atlético, estoy convencido".

Pese a una alineación de garantías con Joao Félix, Correa, Saúl o Giménez, el conjunto rojiblanco no fue capaz de sobreponerse al primer gol de los locales, que mantuvieron la concentración y neutralizaron al Atlético de Madrid en la segunda mitad,

Miguel Martín Talavera: "Es un bochorno estrepitoso. Que te elimine un equipo de Segunda B es un fracaso lamentable. En la previa, Simeone ponderó la Copa y dijo que fue donde se construyó este nuevo proyecto. La alineación era de internacionales. El césped no era cómodo y no se ha sabido jugar el partido. Hoy hay muchos futbolistas que salen señalados. El partido de Joao Félix ha sido desastroso, el de Saúl igual".

Kiko Narváez: "Al Atleti le ha faltado recursos para las segundas jugadas. Con balón, Kondogbia, Vitolo o Saúl no generaban juego. Es un palo muy duro. Pocas plantillas están tan equilibradas como la del Atlético de Madrid".

Gustavo López: "Cada vez que comentamos los partidos decimos que los equipos tienen que dosificar sus plantillas. El de hoy era un partido para los menos habituales. Lo que pasa es que hay que salir con calidad y concentración. El rival ha puesto muchas más ganas. El entrenador tiene que preparar el partido tácticamente, pero no tiene que motivar al jugador. En estos encuentros el futbolista se motiva solo. A mí me han extrañado las palabras de Simeone. Creo que lo que quiere es poner el foco en su persona, no en el partido ni en los jugadores. Seguirá siendo el entrenador del Atlético de Madrid".

Javier Matallanas: "En pocos meses se ha repetido lo de la Cultural. No están en consonancia las palabras del Cholo sobre la Copa ayer con la actitud del equipo. Ha sido un 'batacazo' inesperado. El 'mosqueo' con el que se ha ido mi hijo a la cama seguro que es parecido al que tienen todos los atléticos. Estos son los partidos donde se demuestra el manejo del grupo. Saúl era titular hasta hace dos días".

Jesús Gallego: "Seamos justos porque ayer decíamos que ni Celta ni Getafe iban a llorar porque tienen objetivos más importantes. Creo que al Atlético le pasa lo mismo. La prioridad se marca en la alineación y los de hoy no habían jugado juntos en su vida. Ha comprado muchas papeletas para perder. Esta Copa exige mucho. No digo que haya tirado la competición, pero el Cholo ha priorizado la Liga".

Pablo Pinto: "En un año con un calendario tan exigente, si sales hoy con los indiscutibles, te los cargas. El once de hoy ha sido de garantías. El Cholo es un entrenador que maneja el mensaje, no se le ha escapado. Veo al Cholo con cuerda para rato. En la balanza le da mucho más al Atlético de lo que le quita".