Un congresista cuenta en la SER cómo vivió el asalto al Capitolio: "Nunca hemos visto esto en los EEUU"

Las imágenes de centenares de personas asaltando el Capitolio de los Estados Unidos, sede de la soberanía nacional, han dado ya la vuelta al mundo y forman parte de la historia (triste) del gigante americano, una de las hasta ahora democracias más consolidadas del mundo y ejemplo del institucionalismo que tanto ha guiado a los países occidentales. A las escenas de caos que todos hemos podido ver en los telediarios, se une el testimonio del congresista demócrata Henry Cuéllar que estaba en su despacho cuando tuvo lugar el asalto.

El congresista asegura que "nunca se ha visto esto en la historia de EEUU" y que los manifestantes tenían una clara intención de interrumpir la certificación de los votos "instigados por Trump". Considera por otra parte que no hay tiempo suficiente para un 'impeachment' y que en todo caso no espera más reacciones de Donald Trump hasta el día 20 de enero.

Henry Cuellar, testigo inédito del asalto

Lo que vimos ayer fue algo increíble. Esto fue diferente a otras manifestaciones. Empezó con un presidente de los EEUU diciendo que no iba a aceptar los resultados. Entraron al Capitolio con la meta de interrumpir la certificación de los votos de la Cámara de los Representantes. Cuando vi que estaban rompiendo los cristales del Capitolio es algo que nunca se ha visto en la historia de EEUU. Yo estaba en mi oficina porque ya íbamos a votar. Cuando iba a salir impusieron la orden de quedarnos donde estábamos. Vi a miles de personas desde mi despacho, eran personas que estaban intentando entrar. Ellos querían entrar al Capitolio.

Yo me quedé en mi oficina, con mi equipo. Ellos venían directamente al Capitolio. No se pararon. Tres personas parece que murieron por cuestiones de salud. Una mujer sí que recibió un tiro por un policía.

Nosotros teníamos la información que nos iban mandando por Gmail y después lo que íbamos conociendo en la prensa. Además desde mi oficina podía ver todo.

La falta del operativo de seguridad es algo que vamos a investigar. Vamos a tener una audiencia en mi comité para ver exactamente qué pasó. Este es el capitolio de los EEUU y parece que no había suficientes planes de cómo manejar la situación. Lo que vimos son personas que entraron por diferentes áreas y puertas.

Dos semanas no es suficiente para hacer un Impeachment. Lo que estamos viendo es que ayer nosotros acabamos a las 4 de la mañana y no vamos a regresar oficialmente hasta el 21. El 20 es el día en el que toma posesión. No hay suficiente tiempo para el Impeachment, pero quizá para la enmienda 25 sí.

Ya acabamos ayer la certificación de todos los votos. Pence ya certificó que Biden ganó. Ya no puede hacer nada más el presidente, pero Trump es diferente. Nunca sabemos qué puede hacer, pero esperamos que el 20 podamos tener un nuevo presidente.