Es el odio, sí, el odio al que piensa diferente hasta convertirlo en una caricatura. Un día y otro día, el odio, las acusaciones desmesuradas, las mentiras, la desinformación. Donald Trump le pidió ayer a sus seguidores que fueran a protestar al Capitolio.

Aunque luego les pidiera con la boca chica que se fueran a casa para evitarse, él mismo, posibles problemas legales por esa incitación a impedir la proclamación del resultado electoral. Los ultras valientes son así. Trump encendió la mecha, pero la mecha la han ido fabricando muchos colaboradores necesarios a lo largo del tiempo.

Todos los que propagan el odio por sectarismo, por conveniencia partidista o por hacer negocio. No sólo es Trump, no es Internet, es el odio y la pérdida paulatina del respeto a las reglas del juego. Hoy se criminaliza a los inmigrantes, mañana se insulta públicamente a un periodista, pasado mañana se rompen unilateralmente un acuerdo internacional, como el del Clima, y cuando estalla una pandemia, no se ponen mascarillas. Todo eso ha estado ahí, a la vista de todos, lo aplaudían en el Partido Republicano, aún hoy, después del bochorno de ayer, algunos de sus congresistas han cuestionado el resultado electoral.

Son los colaboradores necesarios, los consentidores de la mentira y la desinformación. Y están en todos sitios, en la política, en los medios y en la calle. Trump se irá, hoy la democracia le ha ganado la partida, pero todos los demás se quedan y eso nos obliga a pensar muy en serio, todos y cada uno de nosotros, lo que está en juego. En Estados Unidos y en el resto del mundo.