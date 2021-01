Un solo idiota

No puedo hoy no hablar de lo que ha pasado en Estados Unidos. Me acuerdo de cuando era joven la maravilla que era para todos nosotros Estados Unidos. Un amigo, por ejemplo, se compraba un sombrero y decía: “Es americano”, y todos lo envidiábamos, por el sombrero.

Que algo fuera americano era lo máximo que podía ser algo. Veíamos las películas, con aquellos edificios, aquellos hombres y mujeres y esa vida en esas calles era para nosotros la mejor vida posible.

Por eso, cuando oí en la radio lo que pasó en el Capitolio, me dio mucha pena. Me dio pena de lo frágil que es todo y lo fácil que es terminar con el prestigio de un país.

Un idiota, uno solo, en cuatro años, está a punto de romper en mil ‘trocicos’ la maravilla que crearon aquellos hombres y aquellas mujeres que veíamos en las películas, en aquellas calles, dentro de aquellos coches y con aquellos sombreros.