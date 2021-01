2016 - 2021: cómo ha cambiado Donald Trump la forma de entender las redes sociales

Esta tarde hemos analizado en ‘La Ventana’ lo ocurrido anoche en el Capitolio de Estados Unidos y hemos invitado al periodista Marc Amorós, analista experto en desinformación y noticias falsas autor del libro ‘¿Por qué las fake news nos joden la vida?’ para entender el poder qué han tenido las redes sociales no solo en la convocatoria de anoche sino en la estrategia de desinformación llevada a cabo por el aún presidente de Estados Unidos Donald Trump.

El cierre de la cuenta de Twitter

Twitter y otras empresas de Silicon Valley habían advertido de los contenidos de Trump, pero no le habían cerrado nunca las cuentas hasta ahora que sí lo han hecho para salvaguardar la seguridad nacional. Amorós explica que en las normas cívicas de Twitter no está la opción de cerrar una cuenta por mentir y que solo las cierran temporalmente por incitar al odio, a la violencia, es decir, cuando se trata de un delito: “La compañía puede decidir el bloqueo temporal o el bloqueo definitivo en función de lo que consideran como violación de su política de privacidad o de su política, digamos, cívica. Twitter, por mentir, no ha bloqueado a nadie ni ha cerrado ninguna cuenta, pero sí si lo hace por incitar a la violencia, por incitar al odio, que son las razones por las cuales ahora Trump se encuentra silenciado en estas redes sociales”.

¿Dónde nacen las fake news?

Aunque lo cierto es que las noticias falsas no nacen en las redes sociales más conocidas, ese es el objetivo final: “La mayoría de estas campañas de desinformación nacen fuera del circuito habitual de internet, de las grandes redes sociales y poco a poco van entrando en lo que se llaman nódulos influyentes. Es decir, intentan entrar en personas que cuando comparten esa información ya empiezan a ser influyentes en las redes sociales, digamos, más notorias, más conocidas y más populares”, explica Amorós

Esta vez varias redes sociales se han atrevido a cerrarle la cuenta siendo presidente. Pero cuando no lo sea, algunas empresas como Twitter ya han anunciado no tendrán tantos miramientos como hasta ahora, y es que Amorós explica que “Twitter tiene como una doble vara de medir a las personas, digamos que considera que son de interés público. Aquí entran todos los líderes políticos. Sus cuentas tienen mayor permisividad”, pero esto cambiará a partir de febrero cuando Trump deje de ser presidente de Estados Unidos.

Y es que Donald Trump ha cambiado por completo la forma de entender las redes sociales y más desde un punto de vista institucional. Su cuenta personal tiene más seguidores en Twitter que la oficial del presidente de Estados Unidos: “El uso que Trump ha hecho de las redes sociales ha generado un manual de comportamiento político que se ha ido extendiendo”.