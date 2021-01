El duelo de Vanessa Kirby y la furia de Russell Crowe al volante

Vanessa Kirby es la nueva revelación de la temporada. Dos películas tiene este año, la primera de ellas ya está en Netflix y suena para los Oscar, ‘Fragmentos de una mujer’. Russell Crowe protagoniza Salvaje, un thriller psicológico sobre el machismo y la crispación en el que el actor encarna al villano. Más sobre desigualdad de género en Manual de la buena esposa, una comedia sobre el empoderamiento de las mujeres con Juliette Binoche a la cabeza. A Soul le ha salido una competidora para el Oscar es de Apple+ y se titula Wolfwalfers, El espíritu de lobo. En cine clásico esta semana, recordamos a Dashiell Hammett y repasamos la carrera de Faye Dunaway. Y en televisión temeos el estreno de Small Axe, película antológica de Steve Mcqueen para la BBC sobre el racismo en Inglaterra y sobre la identidad de los británicos de origen caribeño.

Fragmentos de una mujer (Kornél Mundruczó)

La muerte de un hijo ha sido el tema que han explorado varios directores. Desde Iñarritu en 21 gramos, quién además en su vida real también pasó por un trauma parecido. O el chileno Matías Bizé que La memoria del agua también ahondó en el dolor de su propia pérdida. Un ejercicio de memoria, de desahogo del dolor y también de contar cómo es posible superar ese duelo.

Esa era también la pretensión del cineasta húngaro Kornél Mundruczo en Pieces of a woman (Fragmentos de una mujer), pelícua que estrenó en el pasado Festival de Venecia y que ahora estrena Netflix. De hecho, la guionista de la historia es su pareja, Káta Weber. Mundruczó lo confía todo a su actriz protagonista, Vanessa Kirby, uno de los rostros emergentes, que ya es la favorita de los Oscar. Kurby brilló en Venecia, donde presentó esta película y, además, el western de amor LGTBIQ The world to come, de Mona Fastvold. La conocimos en The Crown, cuando interpretaba a la joven princesa Margarita y la vimos, junto a Tom Cruise, en Misión Imposible.

En Pieces of a woman todo el peso recae en su interpretación. Su rostro se enfrenta a un parto y al duelo. Al dolor y a saber decir basta y salir adelante. Producida por Scorsese, comienza con un tremendo plano secuencia de media hora de un parto en casa que acaba con la muerte del bebé. Es la introducción de una cinta, que empieza casi como un thriller y acaba siendo un drama. Kirby es la protagonista junto a Shia LaBeouf. Ambos sufren una bajada a los infiernos cuando muere el niño tras el desastroso parto asistido por una enfermera que será acusada de negligencia.

"Decidimos hacerlo así por dos razones, la primera para estar más cerca del personaje y de la experiencia que sufre de una manera más simple y seria. Todo gira alrededor de ella. El espectador es inviable", explicaba en Venecia el director. La historia tiene varios aspectos interesantes, además de la brillante interpretación de la acrtriz, como mostrar a una madre que ha perdido a su hijo y que apenas puede tomar decisiones, ya que tanto su marido, como su madre como los médicos le dicen lo que tiene que hacer y cómo se supera un duelo. Mansplaining hasta en los peores momentos.

”Quería comprender el nivel de dolor y efectivamente representar ese dolor de las mujeres con las que he hablado. Y para mí ha sido un deber buscar el sentido de la pérdida de estos niños perdidos que quedan presentes", explicaba la actriz sobre el papel, que podría lanzarla al estrellato. En la narración también aparece el peso de la tradición y del pasado familiar a la hora de afrontar una tragedia. La madre del personaje protagonista, la veterana actriz Ellen Burstyn es superviviente del holocausto y eso pesa sobre la hija y sobre el modo de enfrentarse a las cosas. De ahí que además de una historia sobre maternidad, sea una historia sobre la venganza, como modo de superar el duelo y la tragedia.

"La película obviamente habla de la maternidad. Ha sido mu bonito encontrar el personaje de marta como una mujer muy fuerte uqe se enfrenta a unas tradiciones de la familia que son también muy fuertes y que se basan en la venganza. Pero ella las rechaza. Es es el mensaje de la película", añadía el director húngaro, creador de películas Jupiter’s Moon, y White God.

Mundurczó usa un estilo casi inversivo a la hora de contarnos la intimidad de una pareja y no escabulle algunos tópicos, sobre todo los del personaje masculino. (un obrero que introduce en la película la cuestión de clase. O metáforas algo descafeinadas como la de los puentes donde trabaja él o las manzanas que consume compasivamente ella, de las que guarda las semillas para que vuelva a renacer vida. O la resolución de la venganza en la escena del juzgado, donde todo el realismo del resto de la película queda en entredicho.

Salvaje (Derrick Borte)

Si es usted de los que pierde la paciencia en los atascos, insulta a otros y toca el claxon, se lo pensará dos veces la próxima vez por si en la carretera se encuentra con Russell Crowe. El actor de Gladiator y Una mente maravillosa regresa a la gran pantalla tras interpretar a Roger Ailes, el jefazo de Fox, en la serie La voz más alta para dar vida a un psicópata desbocado al volante en Salvaje.

Un hombre, el hombre sin nombre en la película, deshumanizado y violento del que desconocemos su pasado y sus motivaciones más allá de una escena inicial en la que muestra sus ganas de venganza contra el mundo. "Él busca algún tipo de equilibrio, alguna señal por parte de los demás de que él no es invisible, de que tiene un valor. Ella simplemente le grita al tío equivocado, el día equivocado. Y a él no le importan las consecuencias porque ya ha cruzado esa línea. Él ya carece de cualquier atisbo de humanidad. Ha renegado de eso", explica el actor.

La historia se desarrolla prácticamente en tiempo real, un altercado en un atasco desemboca en un thriller psicológico en el que Russell Crowe persigue a una mujer por toda la ciudad y amenaza a sus seres queridos. Esa mujer que se enfrenta a la bestia es la actriz Caren Pistorius, una madre coraje, separada y con muchos problemas en casa, que se envuelta en el juego del gato y el ratón.

Derrick Borte dirige con pulso y ritmo esta historia trepidante que combina escenas de acción, -persecuciones, accidentes de tráfico...- con la tensión y el acoso psicológico. Una fábula, dice el realizador, de la furia y la ira latente en la sociedad en la que vivimos. "Creo que hay mucha gente furiosa por ahí. La gente es incapaz de tener desacuerdos y resolveros hablando de forma civilizada y productiva. La ira que hay en el mundo hoy, la película es un reflejo eso, espero que inicie una conversación, eso es lo mejor que se puede esperar de una película".

Al inicio del filme, imágenes documentales enmarcan el contexto de la historia. El estrés, el hastío y la rabia fruto de las injusticias y las exigencias del sistema capitalista nos condenan a vivir en sociedades inhabitables dominadas por la crispación. "La película conecta con el momento que vivimos, donde nos encontramos con esta aparente inhabilidad de personas con diferentes puntos de vista para tener una conversación educada con el otro. Nada de lo que pasa en la película es racional, tiene una lógica o razón de ser, es alguien cuya humanidad, en cierto modo, ha sido extinguida por sus experiencias vitales", dice Crowe.

El actor, que de inicio rechazó el papel, se sumerge en este oscuro personaje, lo que supuso un desafío, dice, por tener que trabajarlo únicamente desde los impulsos agresivos. "Este es un reto diferente, no tengo nada, nada razonable ni lógico, y no puedo usar mi sentido del humor, ni puedo usar mi propia humanidad, tengo que guardar todo eso para poder mostrar a una persona así. Este personaje me pareció la cosa más improbable que podría estar haciendo, así que lo hice". No hay sutileza ni profundidad dramática en este hombre-animal al volante, representante de la masculinidad tóxica y machista, en esta historia que juega con el terror, la acción y una débil parábola social con la que Russell Crowe intimida en el papel de un monstruo cotidiano.

Manual de la buena esposa (Martin Provost)

Cuidar del hogar es uno de los preceptos de la buena ama de casa, como nos dice Manual de la buena esposa, una película del francés Martin Provost, director que ha indagado en su cine, en películas como Violette, Séraphine o Dos mujeres, el machismo al que han tenido que enfrentarse las mujeres francesas a lo largo de la historia. Ahora, con tono de comedia y drama y con Juliette Binoche a la cabeza, explica la toma de conciencia del feminismo de unas mujeres conservadores que enseñan modales a las niñas en los meses previos a mayo del 68.

Las mil y una (Clarisa Navas)

Desde Argentina llega este drama social de Clarisa Navas que estuvo en el Festival de San Sebastián. Es una película sobre la homosexualidad, la identidad de género y la adolescencia. Un grupo de chicos, entre los que destaca una joven aficionada al baloncesto, van descubriendo el sexo en medio de la barriada en la que viven.

Wolfwalkers (Tomm Moore y Ross Stewart)

Hay también cine de animación. Wolfwalkers es la apuesta de Apple TV para los Oscar frente a Soul de Disney. Película irlandesa del estudio Cartoon Saloon que dirigen Tomm Moore y Ross Stewart. Con un deslumbrante estilo visual, cuenta la historia mágica de dos niñas en Irlanda cuando el ejército inglés quería arrasar un bosque donde vivían unos lobos considerados como una fuerza demoníaca. Una preciosa fábula sobre la amistad y la comunión con la naturaleza.