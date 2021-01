Paulo Futre: "Simeone tiene que ser el Alex Ferguson del Atlético de Madrid"

Tras un estreno por todo lo alto del Atlético de Madrid en LaLiga, este miércoles los del Cholo han dado la gran sorpresa en Copa del Rey, y no una muy agradable. En la tarde del día de reyes, los rojiblancos se enfrentaron al Cornellá, en un partido que terminó 1 - 0 a favor de los catalanes. Esta derrota significó la eliminación de los atléticos de la competición. Una leyenda del equipo colchonero, Paulo Futre, se sinceró sobre la derrota del Atlético de Madrid, en El Larguero en la Cadena SER con Manu Carreño.

Uno de los temas más comentados de la entrevista fue la presencia sin éxito de Joao Félix en el terreno de juego ante el Cornellá. Un partido que no tuvo un final agradable para los colchoneros. El Cholo, gran protagonista como siempre, fue laureado por Futre, como una "leyenda", e incluso le llegó a decir que el Cholo debería ser el "Alex Ferguson del Atlético de Madrid".

Derrota con recuerdos amargos

El equipo del Cholo ya vivió una historia similar la temporada pasada en Copa del Rey cuando la Cultural Leonesa, de Segunda B también, ganó. Ante tal situación, Futre aseguró que es algo que "preocupa", ya que "cuando eres eliminado por un equipo muy inferior, te duele. Pero así es el fútbol".

"Me pongo en el lugar de los jugadores, no es fácil", la falta de "motivación y concentración" lo hizo "difícil", señaló Futre sobre la derrota de su exequipo en un campo que, según él dijo "parecía de fútbol americano con las marcas que tenía". Aun así, reconoció que "no es una excusa" para lo que ocurrió. Aunque el resultado final fue una derrota, como el año pasado, el portugués reconoció que contra la Cultural Leonesa "en el primer tiempo tuvimos muchas ocasiones, pero en este caso hay que dar la enhorabuena al Cornellá porque creo que ha sido mejor".

Joao Félix entiende "las reglas"

De portugués a portugués. Futre quiso recordar unas palabras del Cholo sobre Joao Félix del año pasado: "Hay que buscar que Joao llegue al final del partido con gasolina". Frase que hace referencia al asunto de la cuestionada falta de regularidad del joven luso, sobre la cual comentó: "Creo que Simeone está llevando mejor a Joao Félix este año. ¿Si me dices que en este campo no tendría que haber jugado Joao Félix si estaba tocado? Quizá".

El mítico ex del Atlético de Madrid aseguró en El Larguero que Joao "este año ya entendió las reglas. Cuando pierde, él es el culpable y cuando gana y no juega muy bien, él es el protagonista". Además, no quiso hacer de menos el papel del 7 rojiblanco y recordó que "Joao Félix ha sido el mejor jugador de LaLiga española de noviembre", pero "en cuanto baja un poquito, tenemos que criticarlo". Sobre las críticas precisamente recalcó que solo cuando se pierde "es criticado de mala fe".

La continuidad del Cholo

Sobre las posibles preocupantes palabras del Cholo tras el partido: "Ya veremos si sigo el año que viene", Futre no tiene dudas sobre la continuidad del técnico argentino. El portugués explicó, como colchonero aficionado, que Simeone "es muy inteligente. Opino que el Cholo después de una derrota es criticado como cualquier entrenador por los colchoneros, pero dos días después vuelve a ser una leyenda y una leyenda no se toca", palabras reafirmadas por una comparación de alto nivel, para él, el Cholo tiene que ser el "Alex Ferguson del Atlético de Madrid".

Palabras que reflejan un sentimiento de muchos y que reafirmó insistiendo en que "no podemos olvidar cómo estaba el Atleti cuando llegó y como está ahora. Ha pasado de ser un equipo vendedor a uno comprador".

Un ex del Atlético de Madrid también fue comentado durante la entrevista: Antoine Griezmann. El actual jugador del FC Barcelona no está teniendo la misma presencia que tenía en el club rojiblanco y, frente a eso, Futre confesó que es algo que le "duele", pero que estaba claro que, "por mucho que quisiese, nunca sería un príncipe (en el Barça)".

Recuerdo especial también para Eusebio Sacristán, a quien mandó mucha fuerza en redes sociales y también este jueves en El Laguero.

Os meus mais sentidos pêsames para o meu grande e querido amigo Marco Ferreira e a sua famila pela perda do seu pai. Muita força irmão. pic.twitter.com/0eXX84kvHL — Paulo Futre (@PauloFutre) January 5, 2021

Como no podía ser de otra manera para un ex rojiblanco, terminó la conexión con EL Larguero con un fuerte: "¡Aúpa Atleti!" lleno de confianza y ánimo después de tan amarga derrota de esta semana.