Drenthe confiesa las fiestas del vestuario del Real Madrid: "Era lo bueno de ganar siempre"

Un viejo conocido del fútbol español como Royston Drenthe ha regresado al país para recalar en las filas del Racing Murcia de Tercera División. A sus 33 años, el holandés ha conseguido formar carrera en multitud de clubes internacionales, aunque sus anécdotas cuando llegó al Real Madrid con solo 20 años todavía perduran en la historia de la noche madrileña: "Era lo bueno de ganar siempre".

"¿A qué joven no le gusta salir? Normalmente, nosotros en el Real Madrid ganábamos los partidos. Y cuando ganábamos, salíamos. Era lo bueno de ganar siempre", alegó el lateral entre risas al ser preguntado por Manu Carreño en El Larguero. Estas celebraciones, al igual que otros desmadres que puso sobre la mesa el Sanedrín durante el programa, habrían propiciado que un tribunal neerlandés lo declarara en bancarrota, aunque el propio jugador se encargó de exponer que "si no fuera bien conmigo, yo no estaría en Murcia".

Después de su rendimiento con la blanca, Drenthe explicó que le pilló por sorpresa su salida del club. "Mourinho me decía que estaba entrenando bien. Yo pensaba que iba a estar mi cuarto año en el Real Madrid, pero el día antes del cierre de mercado Valdano dijo que mejor me cedieran", desveló, asumiendo que su futuro estuviera en el Hércules al no querer salir de España.

Su fichaje por el Racing Murcia



Su llegada a Murcia viene, según comenta, con la cabeza asentada aunque con un "poco" de trabajo físico por delante. "Me ha costado un poco el entrenamiento, estaba cansado", reconoció Drenthe tras su primera sesión, después de anunciarse su fichaje como regalo del Día de Reyes. Pese a las preocupantes imágenes que pudieron captarse del entreno, el futbolista asegura: "Estoy al 70%, pero en dos semanas me pongo como una moto".



🎁Los Reyes Magos le trajeron un regalo al @racingmurciafc: Royston Drenthe



⚽️ El exjugador del Real Madrid se ha entrenado ya junto al resto de sus compañerospic.twitter.com/4FZsmQu1Sa — El Larguero (@ellarguero) January 7, 2021

"He venido al Racing Murcia porque me gusta jugar y me gusta España. La decisión no fue fácil, estaba jugando Holanda y estaba con mis hijos, pero mi Liga estaba parada", apuntó como la principal razón para cambiar de aires. Además, tiene ganas de que su único hijo varón, nacido en Alicante, conozca al fin su ciudad natal.