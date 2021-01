El 'crack' de las Navidades

Pese a que las miradas de todo el mundo se centran Estados Unidos, tras el asalto al Capitolio, los principales parqués de todo el mundo continúan avanzando sin notar el impacto. En Europa, las principales plazas han cerrado en positivo -el IBEX suma un 0,4%- y en Wall Street el Nasdaq ha cerrado con ganancias superiores al 2,5%.

Una campaña de Navidad ‘a medio gas’

En muchos sectores, la campaña de Navidad no ha dejado los resultados esperados, o los necesarios, para salvar un año en que prácticamente todas las áreas económicas se han resentido. Las restricciones a la movilidad y las medidas de distanciamiento social han impactado con fuerza en el pequeño comercio, que cerrará el año 2020, estiman desde la Confederación Española de Comercio, con una caída de las ventas de entre un 40% y un 50%. “Desgraciadamente algo que nos temíamos, la campaña de Navidad no es que haya servido para paliar los datos catastróficos del 2020, si no que no ha cubierto las expectativas que teníamos: aproximadamente ha caído un 20 -25% con respecto al año de 2019; en el conjunto del año, en la media de los nueve subsectores de comercio, entre un 40 y un 50% con respecto a 2019, lo que es una auténtica barbaridad. Por lo tanto, la situación es muy complicada y vamos a ver, cuando tengamos ya los datos definitivos, y sobre todo las consecuencias que va a tener a partir del mes que viene, cuando realmente ya cierren los ejercicios y con las nuevas medidas de confinamiento que va a haber, el panorama que tenemos es realmente oscuro” explica Pedro Campo, su presidente, en Hora 25 de los Negocios.

Los cambios en los hábitos y la forma de consumir han llevado a algunos sectores, como el del juguete, a cerrar el año con pérdidas, pero muy inferiores. Aunque aún no han consolidado la cifra de negocios del sector, desde la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes señalan que, pese a las caídas de entre el 30 y el 40% registradas durante los primeros meses de la pandemia, hasta noviembre esas pérdidas se habían reducido hasta un 9%, gracias a un crecimiento importante en las ventas de juegos de mesa y puzles, juegos de construcción, manualidades, y juegos de actividad de interior. Según explica su presidente, José Antonio Pastor “volvemos a depender de las últimas dos semanas del año, que pueden mejorar esa caída del 9% o empeorarla. Tenemos la sensación de que han sido semanas fuertes, hemos contado con algún día más, por efecto calendario, que el año anterior, y puede ser que algo haya mejorado, pero hay que esperar unos días hasta recibir los datos finales. Son semanas muy fuertes, pueden suponer un 10 o un 15%, pero es difícil que el año 2020 llegue a positivo. Lo que sí puede llegar a positivo son las exportaciones.”.

También los dulces navideños han salvado el impacto de la crisis y lo han hecho, en parte, gracias al canal online. La principal compañía de turrones a nivel nacional, Torrons Vincens, ha multiplicado por cuatro las ventas a través de su tienda online. Además, pese a que las ventas en tiendas físicas han registrado caídas de entre un 5 y un 10%, señalan que, en algunos supermercados, se han incrementado hasta un 20% y confían cerrar el año con una cuota de mercado superior al 12% que registraron en 2019. “Creo que somos un sector afortunado. El que haya habido un aumento en el consumo del hogar, la alimentación, durante todo el año, ha sido un sector que se ha comportado bien, y la verdad que nos podemos sentir afortunados, porque al final el turrón se consume dentro de las casas. En el sector del turrón hemos mantenido bien los números, e incluso hemos crecido en algunos sectores, por ejemplo la tienda online ha crecido, aunque las tiendas de la calle han sufrido un poco más, especialmente las que están en lugares turísticos.” apunta Ángel Velasco, su Consejero Delegado.