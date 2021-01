Cómo explica Teresa Ribera el máximo marcado por la luz en pleno temporal de nieve causado por Filomena

El precio de la luz se ha disparado en plena ola de frío a razón de un 27% más en este inicio de 2021. Millones de españoles verán incrementada su factura a final de mes mientras la CNMC investiga si ha habido irregularidades en el mercado de la electricidad. La borrasca Filomena está causando estragos en el centro de España y los sectores más vulnerables acusan esta subida generalizada de la luz. Hablamos con Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica en 'Hora 25' con Pepa Bueno.

Vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, muy buenas noches.

Hola, muy buenas noches.

¿Por qué sube de esta manera desbocada el precio de la electricidad coincidiendo justo con una ola de frío?

Pues en parte por este motivo, porque es una ola de frío. La verdad es que se nos dan condiciones de tormenta perfecta. En este momento, a pesar de que hemos conseguido que estos dos últimos años, gracias a más penetración de renovable, caiga casi un 40% el precio de la energía, tenemos que no hay posibilidad de usar eólica, no hay fotovoltaica en las necesidades que se requiere porque es invierno y al mismo tiempo hay una demanda muy alta de electricidad porque hace frío. Y hay otras dos cosas que ponen de manifiesto lo importante que es como trabajar en renovables, que se ha disparado marcando récords el precio del gas, con una altísima demanda de gas en los mercados asiáticos que está haciendo que suba arriba el precio de gas también en el resto de los mercados y el precio del CO2. Con lo cual el precio del gas nos marca el conjunto del precio del sistema eléctrico. Y esto, aunque tiene una incidencia pequeña en la factura, solamente representa el 30% de la factura de la energía para los días y las horas en las que vive este episodio.... Evidentemente es muy escandaloso, es muy llamativo. Por eso yo creo que lo que hay que hacer es vigilar, ser transparentes con respecto a qué y cómo se están produciendo esas ofertas, qué hacen los generadores de electricidad, el mercado a un precio tan elevado que no se va a en el resto de las ofertas que tiene el gobierno o su departamento.

Le ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que en circunstancias extraordinarias como esta, vigile y acredite de forma transparente. Si todo ha funcionado bien, ¿se teme que haya aquí un movimiento especulativo, además de las razones de esgrimía?

Yo aquí sería prudente, pero efectivamente lo hemos pedido, yo creo que corresponde hacerlo siempre. En este tipo de picos hay que estar seguros de que cada una de las tecnologías de generación que está ofreciendo al mercado eléctrico en un determinado momento lo está haciendo y siguiendo las reglas que marca el sistema europeo y no hay efectivamente una oposición especulativa por parte de algunos algunos oferentes. Y yo creo que es una buena práctica en la que la Comisión Nacional de Mercado de los Mercados y la Competencia, que es el supervisor del sistema eléctrico y del mercado eléctrico, pues comprueba que esto está funcionando correctamente y además lo traslade no solamente a las autoridades, sino a la opinión pública. Qué es lo que ocurre y si ha habido alguna irregularidad también que se conozca y se sancione. Así que por ahora somos prudentes. Es bueno recordarles que conviene hacer esto.

¿Y cuando se sabe el resultado de esa investigación, de esa vigilancia? De momento, el precio al que se va a pagar la electricidad este fin de semana es un 65% más cara que el fin de semana pasado. Eso repercute ya en la factura de millones de españoles.

Afortunadamente repercute poco y afortunadamente también venimos de haber ido acumulando y consolidando una caída muy importante de los precios de la energía. Pero los técnicos de la Comisión pues probablemente tendrán que comprobar cuáles han sido las condiciones y los costes a los que han trasladado estas ofertas al mercado. Y probablemente conviene que lo hagan con respecto al episodio completo, es decir, en los próximos días, aunque para mañana se espera una caída de más de 15 euros en el precio con respecto a hoy, el precio está muy por encima de lo que teníamos hace una semana o hace un mes. Quizá en estos días los que se mantenga todavía condiciones parecidas de mucha demanda, frío, poco potencial eólico... pues todavía nos movamos en precios muy por encima de lo habitual. Conviene que hagan un repaso de todo esto y esto le llevará algún tiempo, pero en términos de repercusión de la factura, yo creo que este es un mensaje importante, pero también me parece que sea una de las cosas más duras es la sensación de angustia que se puede producir en las familias, en los hogares. Yo creo que hay que relativizar mucho. Como digo, representa el precio al que casan las ofertas en el mercado mayorista representa aproximadamente el 30% de la factura y lo hacen para cada tramo horario. Es decir, que solo será aquellos días en los que se ha producido y en un porcentaje muy, muy limitado. No todo el mundo, además tiene una tarifa que está en este precio de mercado. Por tanto, la incidencia va a ser relativa. Nose rá, no será importante. Y ya digo que en gran medida no se corresponde con la sensación de angustia que produce ver una subida tan grande en tan poco tiempo como como la que hemos estado viendo ayer y hoy.

La subida se produce en plena ola de frío y también con las economías domésticas en situación mucho más precaria por la pandemia. ¿El Gobierno puede regular de alguna manera, como piden algunos partidos, para impedir que se produzcan subidas de este tipo?

Yo creo que aquí hay que diferenciar tres cosas. Existe una tarifa, lo que antes se llamada tarifa de último recurso y ahora es la PVTC que es una tarifa que normalmente es la más conveniente para las economías domésticas, si es muy estable y suele ser la más baja. Hay una libertad de mercado, todo el marco europeo del sistema eléctrico y permite que las compañías, cumpliendo todas las reglas que considera pertinentes desde el punto de vista de seguridad, de transparencia, puedan ofrecer tarifas distintas como ocurre con los móviles. Por tanto, no todo el mundo se acoge a la misma tarifa, pero si existe una tarifa regulada que asegura, esa PVTC un precio muy razonable, lo más razonable posible a los consumidores. Esta es la primera reflexión. La segunda reflexión, que yo creo que también es muy importante, es que desde junio de 2018 hicimos especial énfasis en trabajar a fondo en la pobreza energética, en los indicadores de pobreza energética oculta, en la necesidad de contar con un sistema de cobertura de un bono térmico, de pensiones, de delimitaciones y reducciones para los consumidores vulnerables, para las familias vulnerables... De hecho, estamos trabajando con el ministerio de Consumo para ir más allá de la definición común compartida de qué personas son vulnerables y qué personas no junto a las distintas definiciones sectoriales y buscar un formato paraguas para que todo esto y no solamente a través de cada uno de los enfoques sectoriales cumpliendo las condiciones que se exigen en cada uno de los de los contextos. La tercera cuestión física también sale a relucir con mucha frecuencia y no es tan sencilla, pero nos hemos comprometido en el Gobierno de coalición a trabajar y estudiar todas las opciones posibles y ver si de algún modo se puede discriminar el tipo de precios que se ofertan al mercado. Y digo que esto no es tan sencillo porque en la Unión Europea hace muchos años que hay dos elementos importantes que han servido para construir la política energética común, y uno de ellos es el de las reglas de funcionamiento de los mercados eléctricos. Por tanto, esta posibilidad de discriminar el coste de cada tecnología a la hora de retribuir a cada una de las compañías que ofertan... hoy por hoy no es compatible con la legislación europea. Nuestra legislación dice que para el conjunto del mercado mayorista, el último megavatio que entra en el sistema que marca precio es el que señala el precio al que es retribuido el conjunto de los megavatios que entran en el mercado, sean como sean, el origen tecnológico con el que se generaron. Lo que sí estamos viendo es que se están produciendo ya muchas posibilidades de contar con sistemas de fijación de precios distintos a este mercado. Vemos que hay una contratación bilateral cada vez más importante por parte de las industrias grandes consumidores, vemos también que hay comercializadoras pequeñitas que ofrecen otro tipo de servicios finales pero creo que esto que vemos es otra cosa, que también hemos intentado incentivar, desde el primer momento, modelos de autoconsumo o autoconsumo compartido que nos permitan reducir de forma importante nuestra factura ynuestra dependencia del sistema general de la red eléctrica. Todo esto está en proceso de cambio. Probablemente son los momentos más complicados, porque para poder ir encajando todas esas piezas, que ya no hay cuatro o cinco grandes generadores, sino que hay mucha más diversidad en quien produce electricidad, la vende, cómo se consume, cómo producimos y consumimos a la vez... Tenemos que ir cambiando muchas de las piezas y hacerlo de manera técnicamente solvente: que no se caiga el sistema eléctrico, que tengamos siempre un servicio de calidad y, como digo, apuntando a que todo eso sea el mejor precio posible y beneficiandonos de la reducción de costes de la renovable. Para eso vamos a tener que contar con baterías, con almacenamiento suficiente. Estamos avanzando muy rápidamente. Pero con todo, es difícil pensar que podamos todavía en esta fase transitoria, evitar estos precios puntuales. Cada vez podremos disponer de mucho más margen para para no tener que contar con precios volátiles como las que los combustibles fósiles.

Teresa Ribera, gracias. Buenas noches.

Pues muchas gracias a vosotros.