El día 5 de enero, víspera de Reyes, poco antes de la seis de la tarde, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, escribió un tuit en el que decía: Madrid va a vacunar los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos y los festivos. mañana y tarde. Con todos los medios disponibles, públicos y privados. Incluso de noche. A la mañana siguiente, día de Reyes, en la Comunidad de Madrid solo se vacunó en una residencia.

Escribía este tuit Ayuso tras las críticas por las pocas vacunas que se estaban suministrando en la Comunidad, y Madrid sigue a la cola de la vacunación, solo ha suministrado el 11,5 por ciento de las dosis recibidas que, recordemos, a Ayuso le parecían muy pocas.

¿De verdad la Comunidad de Madrid es incapaz de diseñar una estrategia de vacunación masiva? ¿Es incompetencia? ¿Es la consecuencia de haber esquilmado primero y no haber reforzado después el sistema de salud? Lo más probable es que sea una mezcla de todo, aunque no deja de ser paradójico que la misma presidenta que saca pecho por haber construido un macro hospital de pandemias en tiempo récord sea incapaz de poner a Madrid a la cabeza de las vacunaciones.

¿Para qué quería más dosis Ayuso si la mayoría de las recibidas siguen en los congeladores? ¿Ha metido también el suministro de las vacunas en la lucha partidista?

No hay respuesta para tanta pregunta, pero es preocupante que en la capital la vacunación no vaya a un ritmo más ágil, porque hay otras comunidades que sí lo están haciendo. Ya sabemos que no se trata de una competición ni de establecer ningún ranking, se trata de que sí se puede en algunas y en otras no.

Mientras tanto, en Madrid, ya se ha hablado de privatización de la vacunación, y ahora se piden enfermeras voluntarias para suministrar las vacunas. Cada día una ocurrencia nueva que evidencia la incapacidad para atender la emergencia. La segunda comunidad con mayor incidencia del virus, la última en vacunación.