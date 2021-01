Juan Perro presenta su nuevo álbum: 'Cantos de ultramar'

Los discos, las canciones, no tienen una sola vida, eso lo decimos siempre en 'La Ventana'. También que no nos gusta atarnos a la esclavitud del calendario ni a las prisas… No creemos en las fechas de caducidad de los buenos proyectos artísticos. Nos encanta la improvisación y la rapidez, por supuesto, para eso somos la radio, pero también los trabajos hechos a fuego lento, con mucho esfuerzo y ensayo. El talento individual nos atrae tanto como el colectivo, el rock como las tradiciones musicales…

Hoy presentamos un disco que es el resultado de dos vidas. La primera, la vivió en 2016, cuando Juan Perro, Santiago Auserón, lanzó quince canciones a guitarra y voz, bajo el nombre de 'El viaje'. Años después, doce de esas composiciones han sido revisitadas por Juan Perro junto a su banda adquiriendo una nueva identidad, una nueva vida que propone un viaje igual de hermoso pero distinto. Un viaje por 'Cantos de ultramar'.

¿Quiénes están detrás de Auserón?

El sexteto que ha alumbrado con Auserón este disco lo conforman: Pere Foved (batería), Isaac Coll (Bajo), Joan Vinyals (Guitarra), Gabriel Amargant (saxo, clarinete) y David Pastor (trompeta, fliscorno).

'El viaje', publicado en el año 2016, por cuestiones presupuestarias, tuvo que grabarse solo con voz y guitarra acústica. Durante las giras de 2018 decidieron dotar de nuevos arreglos y formas a estas canciones tranquilamente. 'Cantos de Ultramar' se publicó a finales de 2020 por la pandemia. Auserón ha querido dar protagonismo a este grupo de músicos que provienen de la escuela del nuevo Jazz abierto y que entendieron su búsqueda. Destacan por ser amantes de la improvisación y se han prestado a participar en una labor lenta y minuciosa. Se han sentido rockeros. Les pidió que aportaran todo lo que se les ocurriera. Con ellos ha aprendido nuevas funciones de la guitarra, a aproximar la voz al timbre de los vientos, abrir espacio a los solistas, la alegría del reto de la innovación, etc. Se ha beneficiado de su complicidad, exigencia y refinamiento. Hasta ha cambiado sus maneras de intérprete y compositor.

