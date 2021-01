Javier del Pino: "No hay nadie que quiera sentirse relacionado ahora con Donald Trump"

Un día después de las imágenes de decenas de protestantes accediendo al interior del Capitolio de Estados Unidos y en medio de numerosos rumores en torno al futuro del país, Donald Trump ha aparecido públicamente condenando los actos y asegurando que aquellos que violaron la ley pagarán por ello. Pese a que en un principio no se mostró contrario a las protestas, el desenlace de los acontecimientos parece que ha hecho cambiar la opinión del presidente, quien ha visto cómo en las últimas horas se han alzado algunas voces demandando un posible “impeachment”.

Con este panorama, Javier del Pino, desplazado a Washington para la cobertura informativa de la Cadena SER de estas elecciones, ha asegurado a los oyentes de La Ventana que no tardarán en sucederse los primeros arrestos de estos protestantes. “El proceso de detención de gente no se está precipitando, pero están todos fichados; seguramente todos tienen un agente del FBI a dos metros y todavía no lo saben”. Tras la sucesión de imágenes en las que se podía ver, entre otras cosas, a algunos individuos ocupando el lugar central de la Cámara, los primeros arrepentimientos no han tardado en sucederse. El primero ha sido el presidente Trump, que ha lanzado un discurso en el que aseguraba una transición de gobierno pacífica; un discurso que Javier del Pino afirma que se llevó a cabo por “consejo de abogado”.

En medio de un caos de renuncias dentro de la Casa Blanca, los rumores sobre las brechas en el Partido Republicano tampoco han tardado en aparecer. “Hay muchos miembros que ya están saliendo en cadenas de radio y televisión para repudiar lo que ha pasado y distanciarse; hay informaciones que dicen incluso que en la Casa Blanca solo se ven pasillos vacíos debido a las dimisiones”. A pesar de que falta poco para que abandone el cargo de presidente, las presiones para que renuncie a la presidencia son muy fuertes por parte de la opinión pública y de muchos políticos. Sin embargo, Javier del Pino advierte de que “el problema no es solamente que cada día que está en la presidencia sea un día peligroso para la humanidad, sino en conseguir que no vuelva a salir reelegido”. Todo parece indicar que el vicepresidente, Mike Pence, no va a hacer efectiva la enmienda 25, con lo que la única opción que restaría para expulsar a Trump del cargo sería el “impeachment”. No obstante, y aunque Javier del Pino se muestra reacio a la posibilidad de que suceda, afirma que esta vía “sí conseguiría que se impidiese que Trump saliese reelegido en las elecciones dentro de cuatro años, ya que permite poner una condena que le impide presentarse de nuevo”

Para que esta esta moción salga adelante, se necesitarían dos tercios de la Cámara, algo muy complejo debido a la igualdad de fuerzas entre republicanos y demócratas. De aprobarse esta medida, sería el segundo “impeachment” al que tendría que enfrentarse Trump, quien ya tuvo que hacer frente a una acusación por supuestas irregularidades en una conversación telefónica con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.