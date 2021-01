José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid: "Es la peor tormenta de nieve desde los años 80"

La borrasca Filomena está provocando un descenso drástico de las temperaturas en nuestro país y precipitaciones en forma de nieve que están tiñendo de blanco ciudades como Cuenca, Toledo o Madrid. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso rojo por el riesgo que pueden provocar las fuertes nevadas en Madrid, Guadalajara, Albacete, Cuenca, Toledo o Valencia.

La situación más complicada se encuentra en varios puntos de la comunidad de Castilla La Macha donde ha sido necesario desplegar al ejército.

En 'La Ventana' hemos hablado con José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital para conocer la situación en la ciudad ante "la peor tormenta de nieve desde los años 80" que ha llevado a la ciudad -según explica el alcalde- a tener que activar la alerta roja del protocolo de actuación por meteorología adversa "por primera vez en la historia".

Aparcamiento gratuito

Almeida ha hecho un llamamiento a los madrileños para que se queden en casa mientras siga nevando con tanta fuerza pidiendo "a los ciudadanos que no hagan ningún tipo de desplazamiento". Además, ha anunciado que el S.E.R., el Servicio de Estacionamiento Regulado, no cobrará por el estacionamiento en las calles de la ciudad hasta el lunes: "Aquellos que hayan tenido que dejar el coche en la calle por el temporal que no se preocupen que no les vamos a cobrar porque mañana estén parados".

Transporte público y carreteras

A la hora de realizar un desplazamiento inaplazable el consistorio insta a los ciudadanos a utilizar el transporte público: "La EMT (los autobuses) sigue circulando por las calles de Madrid y el Metro sigue funcionando". Y en el caso de que sea fundamental utilizar el coche recomiendan el uso de las cadenas también en la ciudad: "Previsiblemente van a ser obligatorias a partir de las diez", explicaba el alcalde.

En cuanto a las carreteras, la circunvalación de la M-40 está subiendo cortes a consecuencia de la nevada, pero la M-30 continúa operativa al 100% y el alcalde confía en que esto continúe siendo así.

El aeropuerto

Ante fuertes temporales como el que azota esta semana a nuestro país unos de los puntos a los que hay que prestar especial atención son los aeropuertos. El Adolfo Suárez Madrid Barajas, explica Almeida; funciona a esta hora con relativa normalidad: "La situación en el aeropuerto está controlada". Lo cierto es que en este caso concreto la pandemia del coronavirus ha jugado a favor y al no haber el tráfico aérea habitual (solo funcionan dos de las cuatro terminales del aeropuerto desde el mes de julio) "es más fácil manejar la situación".