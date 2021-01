Una familia se queda atrapada en un tanatorio durante el temporal

El temporal de nieve ha pillado a muchas personas por sorpresa. Algunas con más suerte que otras, han podido llegar a su hogar, pero muchas otras se están viendo atrapadas en lugares como aeropuertos o carreteras a la espera de una respuesta por parte del Gobierno o de la Comunidad. Y entre estas estampas y dificultades que deja la nieve, una familia se ha visto atrapada en un sitio que, de lo dramático que es, despierta cierto humor: un tanatorio.

Javier del Pino ha podido hablar con Pablo, un representante de la familia en 'A vivir que son dos días' este sábado, donde ha contado la experiencia a la que se están enfrentando. 16 familiares se reunían este viernes en el tanatorio de Coslada, en Madrid, para despedir a su tío Enrique, cuenta su sobrino, que no podía imaginar que cuando comenzaron a ver los primeros copos de nieve terminarían teniendo que hacer noche en este edificio destinado a velar y enterrar difuntos.

"Ahora mismo el paisaje es dantesco, de postal de foto, pero es que no se ve ni una carretera. Ha desaparecido. Estamos totalmente aislados, es imposible salir de aquí" explica Pablo, que señala que cuando la situación se empezó a complicar no pudieron sacar los coches del parking, ya que la mayoría no iban preparados ni tenían ruedas.

Sin comida y sin respuesta del Ayuntamiento

Además, el familiar atrapado cuenta que el tanatorio no cuenta con servicio de cafetería, por lo que hasta ahora "la comida han sido los tres bollitos que nos han podido suministrar".

No saben el tiempo que van a estar ahí ni si tendrán algo para comer cuando se acaben los suministros de las máquinas de vending, pero Pablo asegura que el Ayuntamiento de Coslada no ha declarado como prioritaria su zona ni les han dado más explicaciones al respecto: "No sabemos cuando piensan mandar por aquí algún quitanieves".

La familia bromea conque al menos se llevan bien, ya que les quedan todavía "horas y horas". Los problemas además no paran de surgir, según explica Pablo, ya que el cura no ha podido ir y ahora tienen también paralizado el entierro del tío Enrique.