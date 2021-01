Muchos trabajadores de los hospitales de Madrid doblan turno ante las inclemencias del temporal Filomena

El temporal Filomena está complicando la situación sanitaria en la capital, que ya de por sí era preocupante a causa de la pandemia de COVID-19. Tras la intensa nevada de las últimas horas, las dificultades para moverse han complicado la situación en muchos hospitales porque es difícil llegar a ellos (o intentar salir).

La mayoría de los sanitarios y el resto de empleados que empezaron a trabajar anoche están doblando turno, sobre todo en los hospitales que están fuera de la ciudad, como el de Móstoles, El Escorial o Alcalá de Henares.

"Todo el que no vive muy cerca del hospital no puede hacer el recambio. Los que han estado de turno de noche tienen que doblar turno, y los que llevan 24 horas de guardia, tienen que seguir. Si no vives muy cerca del hospital o tienes un todoterreno es imposible", explica Águeda Muñoz, médico del Hospital de Alcalá.

En los hospitales que están en Madrid capital la situación es un poco mejor. Aun así, por ejemplo, en el Gregorio Marañón están prolongando jornada cuando no llegan los compañeros de relevo para garantizar la asistencia. Desde ayer, solo en este hospital, han tenido más de 300 urgencias y 17 partos, y otras cinco mujeres estaban a las 12:00 del mediodía en el paritorio.

Me mandan esta foto del hospital. A ver si puedo volver mañana a Madrid 🥶 pic.twitter.com/Lhp8Nk2sa4 — Belén (@belenpastor) January 9, 2021

Amalia Martín, del laboratorio de Hematología del Hospital de Móstoles, lleva ya cuatro turnos empalmando porque nadie puede relevarla ni ella puede irse a casa. "Han llegado los que han podido venir andando o en metro. En los servicios de 24 horas te tienes que quedar. A veces te sientas y levantas las piernas, pero no podemos dormir".