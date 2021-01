"Con palas y tractores", los vecinos de un pueblo de Segovia se vuelcan para ayudar a una anciana de 90 años

La borrasca 'Filomena' deja historias humanas que emocionan en una jornada histórica. Es el caso de Cándida, una mujer de 90 años que vive en Segovia y madre de María Esther, que desde Cáceres contó en Carrusel Deportivo con Dani Garrido, cómo gracias a la ayuda vecinal su madre ha podido ser atendida tras romperse la cadera al caer en la nieve.

En un momento de preocupación en el que no sabían muy bien cómo una ambulancia iba a poder llegar, María Esther explicó en Carrusel Deportivo que finalmente los vecino "han sacado unos tractores con palas y ha podido llegar la ambulancia y ahora está en el hospital". Por eso mismo, no ha querido dejar pasar la ocasión para dar las gracias a los vecinos del pueblo.

"Se le ha roto la cadera y la ambulancia no podía llegar, gracias a los vecinos con tractores han ayudado a que llegue", explicó María Esther en la Cadena SER sobre lo ocurrido a su madre. En un intento de levantarse para poder ver la nieve, una caída significó la rotura de su cadera, segunda ocasión que le ocurre ya, aunque esta vez "ha sido la otra".

"Ahora mi madre está en el hospital y no podemos estar con ella", con emoción contó preocupada que todavía no saben si van a poder operar a su madre o no, pero agradece que pueda haber llegado la ambulancia a tiempo.

No es la primera vez que pasa algo así en el pueblo de la provincia de Segovia en el que vive su madre, Carbonero el Mayor. María Esther recordó que ya "pasó otra nevada allí hace unos seis años" y, como entonces, se sacó todo lo necesario, como las palas y tractores, para que pudiesen pasar a través de la nieve.

Ejemplo de ayuda y solidaridad ciudadana en este pueblo de Segovia en que, como la propia oyente de Carrusel Deportivo, María Eshter, aseguró "siendo gente mayor los vecinos se ayudan unos a otros". Un sábado marcado por las fuertes nevadas en toda España que deja imágenes impresionantes de las calles y muchas historias por contar que emocionan.