Dani Garrido: "¿El fútbol verdaderamente es tan importante? LaLiga no ha actuado con sentido común"

En la noche de este viernes conocíamos la noticia de que el Athletic Club, que ya había despegado de Bilbao, no podía aterrizar en el Aeropuerto de Barajas debido a la borrasca Filomena y tenía que dar la vuelta y volver a su lugar de partida. No ha sido hasta este sábado a primera hora de la mañana cuando se ha conocido la suspensión oficial del Atlético - Athletic.

El director de Carrusel Deportivo Dani Garrido ha opinado al respecto. "LaLiga no ha actuado con sentido común. Simplemente lo que ha hecho es cerciorarse al 100% de que el Aeropuerto de Barajas estaba cerrado y el Athletic no tenía absolutamente ninguna posibilidad de viajar a Madrid y no ha tenido más tutía, no ha tenido más remedio que aplazar el partido", ha comenzado. "Pero ayer por la tarde, LaLiga sabía de sobra que la Comunidad de Madrid estaba en alerta roja. ¿Es lícito que se siga intentando jugar un partido de fútbol que se puede jugar cualquier otro día cuando la comunidad que recibe el partido está en alerta roja, cuando la comunidad ha pedido que no se salga de casa? ¿El fútbol verdaderamente es tan importante?", ha continuado.

Además, ha añadido: "El fútbol nos entretiene, el fútbol es un juego, el fútbol está muy bien. Con el fútbol pasamos la tarde, nos alegramos, nos entristecemos si le meten gol a tu equipo, pero, ¿es tan importante el negocio del fútbol como para, con una comunidad que está en alerta roja con una ciudad que está cerrada a cal y canto, tener que someter a un grupo de 30, 35 ó 40 personas a tener que volar desde otra ciudad para llegar a un lugar que está cerrado a cal y canto?".

"Imaginemos que, por lo que sea, por un milagro, el Athletic consigue llegar a Madrid. ¿Cómo se iban a acercar al campo? ¿Cómo se iban a acercar los operadores de cámara, cómo se iban a acercar los trabajadores del Atlético de Madrid para abrir el campo? No sé por qué tenemos que esperar a las 9 de la mañana", ha concluido Garrido.