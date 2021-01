Almeida, sobre Filomena: "La normalidad no se va a alcanzar antes de que concluya la semana que viene"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pasado por los micrófonos de 'Hora 14 fin de semana' de la SER para hablar sobre el que él mismo ha catalogado como un 'tsunami de nieve' que azota la capital de España. "La situación es complicadísima, sigue cayendo nieve, lleva 24 horas ininterrupidamente", ha señalado Almeida que ha asegurado que la previsión es que "puede dejar de nevar esta tarde pero lo que va a empezar es a helar" y ha avisado que "ahí es donde podemos tener un problema grave para la ciudad de Madrid".

Almeida ha confirmado que el ministro de Interior y de Defensa "quieren colaborar y poner medios". "Es urgente que en cuanto deje de nevar y se abra esa ventana de oportunidad pongamos todos los recursos disponibles para poder despejar la ciudad de madrid y es lo que le he pedido a los ministros", ha señalado el alcalde de Madrid, que ha su vez ha aprovechado esta entrevista en la SER para pedir calma a los ciudadanos ya que "hay demasiada gente en las calles de Madrid y no se debería estar". Martínez-Almeida ha señalado que el bloqueo de Madrid con esta situación provocada por el Temporal se puede alargar durante varios días más: "La normalidad no se va a alcanzar antes de que concluya la semana que viene".

"Se están poniendo en peligro a ellos mismos, la nevada es de tan calibre y ya hay heladas que se pueden producir caídas... están obstaculizando el paso de vehículos. Los madrileños lo mejor que pueden hacer es quedarse en casa por su integridad y porque hay que dejar las vías libres para los servicios de emergencia", ha indicado Almeida tras hablar de los cientos de vídeos e imágenes que se están viendo en la jornada del sábado.