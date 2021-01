Preacuerdo para extender los ERTE hasta el 31 de mayo

Gobierno, sindicatos y patronal

El tejido empresarial, en el filo de la navaja

Las vacunas, los fondos europeos y el inevitable rebote que llega después de un año en que la economía mundial, y la nacional, ha quedado maltrecha, son algunos de los puntales que soportan la idea de que 2021 será el año de la recuperación. Sin embargo, uno de los principales condicionantes que puede impulsar, o lastrar, esa recuperación es el número de empresas que consiguen sobrevivir a la crisis.

En 2020, con la llegada de la pandemia, se pusieron sobre la mesa multitud de medidas para sostener a las empresas que temporalmente se han visto abocadas a cerrar, a limitar su actividad o que han visto como sus ingresos se desplomaban por la caída de la actividad. Pero muchas de estas medidas empiezan a perder vigencia en 2021 de manera que el sostén que muchas compañías han tenido comenzará a desaparecer dejando a la vista la realidad en la que se encuentran estas compañías. Es el caso del período de carencia de los créditos avalados por el ICO o la suspensión de la obligación de declarar el concurso de acreedores (voluntario o necesario), que se extinguen en primavera. Y la finalización de estas medidas, junto a la duración de la pandemia y a la necesidad para algunos sectores de reconvertirse es lo que hace pensar a muchos expertos que el nivel de insolvencias empezará a crecer en 2021.

Juan Carlos Robles, presidente del Registro de Economistas Forentes (REFOR) del Consejo General de Economistas señala en Hora 25 de los Negocios que en 2021 se notará de manera más cruda el impacto de la crisis en las empresas. "La situación empieza a ser prácticamente límite, esta moratoria concursal, como bien ha dicho, lo que hace no es otra cosa que no obligar a las empresas ante el punto de vista exclusivamente de la responsabilidad del órgano de Administración a presentar concurso. Inicialmente lo prorrogaron hasta el 31 de diciembre, posteriormente hasta el 14 de marzo, pero eso lo que hace es tener esa exención de responsabilidad, pero eso no convierte una empresa en rentable, o en solvente. Estamos viendo que las empresas no están siendo capaces de seguir sobreviviendo a esta situación, y hay un repunte de un 26% en el mes de noviembre, y en septiembre hubo un repunte de un 55% de declaraciones de concursos. Es muy preocupante porque nos estamos jugando el tejido productivo y las medidas que se han adoptado se nos antojan insuficientes en la medida en que esta moratoria, o los ICO, o los ERTE, que son necesarios, consisten básicamente en sostener por insuflación artificial una economía irreal: hay 600.000 personas en ERTE, pero ¿cuántos son trabajadores de una empresa que ya no existe? Pues seguramente muchos" explica Robles.