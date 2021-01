Ángel Torres: "Tenemos futbolistas que no pueden salir de sus casas"

El presidente del Getafe Club de Fútbol, Ángel Torres, ha expresado su preocupación en Carrusel Deportivo con Dani Garrido acerca del viaje que a esta hora aun tiene que hacer su equipo para disputar este lunes el partido de la jornada liguera ante el Elche.

Como ya había informado antes José David Palacio, la entidad azulona cree que el partido debería aplazarse al menos al martes. "Si conseguimos ir, entiendo que se podrá jugar, pero lo veo complicado. El problema es que tenemos futbolistas que no pueden salir de casa por la nieve y con coche menos".

El presidente azulón reconoció haber hablado con Javier Tebas. "Nos estamos coordinando con LaLiga para buscar soluciones y si no se puede habrá que retrasarlo o aplazarlo. He hablado con Javier Tebas, le he dicho si se podían 24 horas o 48 horas o lo que LaLiga considere. Iberia nos dice que hasta las once de la noche no nos va a decir si podemos viajar o no. Acostarte si podemos viajar o no... vamos a esperar unas horas y a ver si esto cambia o qué pasa".

¿El Getafe se negaría a viajar si no mejora la situación diga lo que diga LaLiga? "No creo que eso pase. Esto es un estado de emergencia que si está justificado que no se puede viajar, pues no se puede viajar, entiendo que eso lo entiende LaLiga y cualquiera".