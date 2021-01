Los Goya más abiertos de la historia

El cine ha vivido momentos muy difíciles, la piratería galopante, los años del IVA al 21 por ciento, la crisis económica... Ninguno como este 2020, marcado por el cierre de las salas, durante tres meses, y por el retraso de estrenos y rodajes. Todo eso se verá reflejado en la edición número 35 de los Premios Goya, la fiesta del cine español que este año será una fiesta con protocolo COVID y celebrada en tres ciudades a la vez, Málaga, Madrid y Valencia. Este lunes conoceremos las nominadas en el año en el que ha habido menos películas y en el que también optan al galardón los estrenos online, norma adoptada por el Ministerio de Cultura durante el confinamiento.

EL AÑO DE LAS MUJERES

Entre los veteranos que han estrenado este 202O está Isabel Coixet con Nieva en Benidorm. La directora catalana ha recibido este año el Premio Nacional de Cinematografía y ya arrasó en los Goya con su anterior película, La librería. También tiene posibilidades de colarse entre las finalistas La boda de Rosa, cuento de hadas feminista de Icíar Bollaín que fue uno de los primeros estrenos después del confinamiento. Si Coixet y Bollaín consiguen estar en Mejor Película y, junto a ellas, la debutante Pilar Palomero, sería la primera vez en la que hay mayoría de mujeres en esa categoría. Palomero es la favorita en la categoría de Mejor Dirección Novel con Las niñas. Una categoría en la que las mujeres vienen ganando desde hace tres años (Carla Simón con Verano 1993, Arantxa Echevarría con Carmen y Lola y Belén Funes con La hija de un ladrón).

ÓPERAS PRIMAS, CINE DE AUTOR Y DOCUMENTAL

Telecinco ha guardado este año en un cajón su cine, salvo Adú que se estrenó antes de la pandemia, y que podría ser uno de los títulos para estos premios, puesto que ya ha logrado nominación para los Forqué. Antena 3 sí ha estrenado durante la desescalada películas, como Padre no hay más que uno 2 de Santiago Segura, que arrasó en taquilla, pero no es el tipo de película de la que la Academia vaya a acordarse en las nominaciones. Todo apunta a que en los Goya podrían entrar títulos más pequeños, óperas primas e incluso documentales en las categorías principales (película, guion, dirección...) Los Feroz, los premios de la prensa, se han atrevido. No tanto los Forqué, los premios de los productores, que han sido más convencionales en sus nominaciones.

Los Goya podrían optar este lunes películas como Akelarre, con la que Pablo Agüero compitió en San Sebastián, o La boda de Rosa, uno de los títulos destacados de Málaga. Nadie duda de que Las Niñas esté en todo o casi todo. Y Ane es otra de las películas que ha gustado este año. La ópera prima de David Pérez Sañudo, un retrato de la adolescencia y la vida diaria en un barrio obrero vasco con la violencia de ETA como telón de fondo.

En documentales, la sensación de la temporada ha sido El año del descubrimiento, una monumental película que retrata un suceso poco conocido, el incendio del parlamento en Cartagena, Murcia, en el año 92. Una película que podría hacer historia, puesto que nunca un documental ha entrado en la categoría de mejor película, y que tiene detrás uno de los retratos más demoledores de nuestra historia reciente. Otros títulos importantes han sido Cartas mojadas, de Paula Palacios, sobre la labor del Open Arms en el Mediterráneo, o Palabras para un fin del mundo, de Manuel Menchón, que cambia la historia sobre la vida y la muerte de Unamuno. Quizá estos dos últimos títulos no tengan tanto peso como el de López Carrasco para la categoría estrella, pero no es de extrañar que logren alguna nominación.



EL CINE EN STREAMING



Dos películas estrenadas directamente en plataformas podrían estar nominadas este año al Goya por vez primera y ambas son dos comedias. Por un lado, el ganador del Goya por Campeones, Javier Fesser compite este año con Historias lamentables, un retrato corrosivo y surrealista de España y de sus gentes. Por otro, Víctor García León con Los Europeos, la adaptación de la novela de Azcona sobre la vida en los años del franquismo. A ambos títulos puede pesarles su poca conexión con el público y su decisión de haber ido directamente a plataformas, algo legal, pero todavía con poca aceptación en España.

Otra de las favoritas para esta edición es No matarás, un thriller de David Victori con Mario Casas, que podría darle al actor su primera nominación al Goya. Su actuación ha sido muy alabada. Eso sí, tendrá que vérselas con Javier Cámara, favorito por Sentimental, la comedia sobre la pareja de Cesc Gay, y con Raúl Arévalo por Los Europeos. Otras opciones para esta categoría pueden ser: Antonio de la Torre, por El plan; Chani Martín, por Historias lamentables; Javier Gutiérrez, por Hogar; Álex Brendemühl por Akelarre.

En Mejor Actriz hay varios nombres que suenan como posibles finalistas. Candela Peña por La boda de Rosa es uno de ellos. También Patricia López Arnáiz con Ane, Kiti Mánver con El inconveniente, papel con el que ya ha ganado el premio a mejor actriz en Málaga. Macarena García por El arte de volver, ópera prima de Pedro Collantes. Adriana Ozores por Invisibles, la película de Gracia Querejeta. Laura Gómez Lacueva por Historias lamentables. Incluso podría estar Penélope Cruz por La red avispa, la película de Olivier Assayas.

La única categoría que está ya dada es la de mejor película de animación. Con menos estrenos este año, solo una película competía en la categoría, La gallina Turuleta. Fuera se ha quedado Josep, una de las películas del Festival de Cannes, dirigida por el francés Aurel, pero que cuenta con producción española y con una historia de memoria histórica, además de actores españoles como Sergi López y Silvia Pérez Cruz. El motivo ha sido polémico y es que las normas de la Academia no admiten películas donde la producción española haya llegado a ellas después del rodaje.