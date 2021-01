Zidane explota contra LaLiga: "No ha sido un partido de futbol, debió suspenderse"

La disputa del partido entre Osasuna y Real Madrid, que acabó sin goles, provocó el enfado de un Zinedine Zidane que no suele tratar temas que no tengan que ver con lo que sucede sobre el terreno de juego. El técnico francés se quejó del estado en el que se encontraba el césped de El Sadar a causa de la nieve: "Lo de hoy no ha sido un partido de fútbol, debió suspenderse".

"Es cosa del pasado. Ahora no sabemos lo que vamos a hacer, cuándo vamos a volver", comentó un Zidane que, junto al resto de la expedición madridista, permanecerá en Pamplona a la espera de poder volar hacia la capital.

El pasado viernes, el cuerpo técnico y la plantilla del Real Madrid tuvieron que esperar durante más de tres horas en el interior de su avión para poder despegar hacia Pamplona. "No me quejo de eso, me quejo del partido de fútbol. No estaban las condiciones. Me repito, pero es lo que hay", señaló al respecto.

"Somos humanos, no un espectáculo"

Thibaut Courtois también quiso criticar la gestión realizada por parte de LaLiga en esta jornada de un fin de semana marcado por el temporal: "Quiero agradecer a la gente de Osasuna por tener el campo así, pero desde LaLiga es lamentable lo que nos han hecho. Es algo que se sabía, claro que podemos jugar pero es el hecho de despegar con la pista congelada, que ahora no podemos volver... Somos humanos y no un espectáculo".

"No creo que sea seguro. No somos marionetas que tenemos que jugar siempre. Hemos hecho el esfuerzo hoy, pero hay que pensar en los viajes, la logística para vosotros y todo, que hay que volver a casa", añadió.