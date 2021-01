El presidente de Unionistas: "¿Cómo puede ser que el Compos no pueda ir a Salamanca y nosotros sí a Ferrol?"

El temporal Filomena sigue dejando impactantes consecuencias a lo largo de la geografía del centro de la Península, y aunque especialmente el estado de las carreteras y de la provincia de Madrid en concreto, son muchos los afectados en el mundo del deporte: desde la Primera División hasta la Segunda División B. De esta última categoría tuvimos un gran protagonista en la noche de ayer, el presidente de Unionistas CF, Miguel Ángel Sandoval Herrero.

La RFEF ha suspendido varios partidos en la categoría de bronce del fútbol español entre los que están el viaje del Compostela a Salamanca, entre el Pontevedra y el Guijuelo, pero no hay ninguna notificación hasta ahora del partido que disputan Racing de Ferrol y Unionistas, y el viaje de los salmantinos a Galicia. Con el estado de las carreteras causados por el temporal Filomena no es nada bueno, y por las pésimas condiciones y esa obligatoriedad a viajar para evitar perjuicios deportivos, se basan las quejas del presidente de Unionistas.

"No entiendo cómo no se ha suspendido el partido aún", afirma sobre la no decisión de la RFEF. Es más, su rival, el Racing de Ferrol, comunicó su predisposición absoluta a jugar el choque a pesar de los problemas de sus rivales. Sobre la falta de colaboración de los gallegos, Sandoval Herrero lo criticó: "¿La escasa colaboración del Racing de Ferrol? Decían que después de la pandemia seríamos mejores y creo que somos hasta peores", afirmó tajante.

Tras la negativa de su empresa de transporte habitual, Unionistas tuvo que seguir preguntando para buscar el transporte si el partido finalmente no se suspende, algo que sí ha ocurrido con partidos de sus rivales: "El Compos no puede viajar a Salamanca y el Guijuelo a Pontevedra por el temporal, pero a Ferrol, nosotros sí", sentenció.