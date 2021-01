Antonio Romero rescata la cuestión que puede "incomodar" al Real Madrid para renovar a Sergio Ramos

Las contundentes quejas de Zinedine Zidane y Thibaut Courtois por la disputa del Osasuna-Real Madrid en pleno temporal han acaparado el tramo final del Carrusel Deportivo de este sábado. En su análisis post-partido, el Sanedrín admite no estar convencido por los argumentos esgrimidos por las dos figuras blancas.

El descontento de los madridistas, sin embargo, no oculta las carencias mostradas en su juego en El Sadar. Varios nombres propios han quedado señalados en lo deportivo, entre los que destaca un Eden Hazard que volvía a la titularidad. También lo hizo Sergio Ramos, aunque las noticias alrededor del camero continúan haciendo referencia a su renovación en pausa.

Antonio Romero no comparte la opinión del entrenador blanco en el post-partido: "Creo que las declaraciones de Toni Kroos representan más al Real Madrid que las de Zinedine Zidane", comentó, haciendo referencia al jugador alemán, que no quiso repartir responsabilidades por el empate más allá de las propias. "En lo del viaje le doy parte de razón al Real Madrid, pero de ahí a intentar justificar el mal partido del por eso... creo que no han estado acertados ni Zidane ni Courtois", manifestó el narrador, que además augura conocer "más detalles" del polémico desplazamiento en las próximas horas.

Habló Zizou de que "no ha habido partido de fútbol", pero Jesús Gallego sí afirmó haberlo disfrutado: "El Madrid si quiere que se queje. A mí me ha encantado el partido, Osasuna ha hecho un partidazo y el Madrid no me ha parecido que haya estado tan mal. Lo de quejarse de que este partido no debería de haberse jugado no me convence", insistió.

Julio Pulido tampoco encuentra sentido al malestar en la noche del sábado: "El Real Madrid tenía razón hasta las 22h de ayer. Una vez que estás en Pamplona, duermes en un hotel cómodo, te desplazas al estadio con total tranquilidad... era un partido de fútbol normal en un terreno de fútbol normal", amplió, calificando de "excusa" el argumentario del técnico.

Desde la sala de prensa de El Sadar, Javi Herráez confirmó que a Zinedine Zidane "pocas veces le he visto tan cabreado por todo". A pesar de reconocer que no le gustó el juego de los merengues, el periodista puso énfasis en que "LaLiga ha forzado en una cosa que no debe forzar".

Eden Hazard, decepción de la noche

Dentro del campo, uno de los principales señalados ha sido Eden Hazard tras su retorno a la titularidad. Su inclusión en el 'once' pilló por sorpresa a más de uno: "No esperaba a Hazard de titular, pero muchas cosas de las que hace Zidane me sorprenden. En un partido que se presumía de pierna dura, rápido y difícil... no era el mejor caldo de cultivo para Hazard", admitió Gallego, quien ve al belga "lejos de ser el jugador que era".

Más pesimista incluso es Pulido. "Si había un partido donde chirriaba que jugara Hazard era en Pamplona. Pasan y pasan las oportunidades y no vemos ni de lejos la versión del Chelsea", apuntó, llegando a resignarse con que este nivel en España "posiblemente ya no lo veamos".

El contexto que rodea a Sergio Ramos

Por último, el Real Madrid también está sufriendo un colapso en sus oficinas con el cúmulo de renovaciones estancadas desde el año pasado. La de Sergio Ramos engloba las preocupaciones, a pesar de que Gallego confía en que la firma llegue en un momento u otro: "Sigo viendo que lo normal es que Ramos renueve por el Real Madrid".

En medio del desconcierto, Romero ahondó en el contexto que rodea al capitán madridista: "Creo que ramos va a renovar y con un abrazo diciendo que los periodistas se lo inventan casi todo", opinó en primer lugar, a sabiendas de que "si se va Sergio Ramos y viene un pelotazo hay que pagarle bastante más que a Sergio Ramos".

Además, dejó caer uno de los motivos que podrían haber propiciado la paralización del nuevo contrato. "La pregunta es si al Madrid, como institución, le empieza a incomodar que Sergio Ramos tenga tanto poder en el vestuario", avanzó, poniendo sobre la mesa una pregunta sobre la que Julio Pulido no mostró duda alguna.