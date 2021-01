Los sanitarios en plena borrasca Filomena: "Me he dicho lánzate, si no llego, me doy la vuelta"

De Carabanchel a Majadahonda. Es el camino que ha hecho Raúl Alcojor, auxiliar de enfermería para llegar al Hospital Universitario de Puerta de Hierro, en Madrid. Alrededor de 15 kilómetros que Raúl ha tardado en recorrer casi dos horas y media con un paisaje de hasta 40 centímetros de nieve. La llegada de la borrasca Filomena ha agravado todavía más la situación en los hospitales, al igual que las dificultades para llegar por parte de los pacientes y del propio personal sanitario.

“Lo he hecho por moral”, explica Raúl. El temporal ha hecho que, en muchos de los casos, los sanitarios no puedan coger el relevo y los turnos se amplíen a más de 24 horas. Los compañeros de Raúl, por ejemplo, no han podido descansar desde el viernes a mediodía, cuando empezaron. “Algo hay que hacer y por eso me he dicho, lánzate, si llego, he llegado. Si no llego, me doy la vuelta”, explica. Raúl reconoce que, aunque le gusta andar y ha disfrutado del paseo por la cantidad de gente que estaba en la calle, ha habido un par de tramos que “los he llevado en el cuello”. “Entre Pozuelo y Majadahonda estaba impracticable y me he lanzado a la M-40 cual hombre solitario, sin gente”.

Al llegar al hospital, explica que una de sus compañeras se ha emocionado al verle. “Quieras que no ver una cara nueva o unas manos más para trabajar siempre vienen bien”.