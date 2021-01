Una generación sobresaltada

No tengo ninguna duda de que ocurrirá, pero no tengo ni idea de qué va a ocurrir y desde luego no será fácil. Al asombro, me refiero. Todo esto tiene consecuencias, y una de ellas es el acostumbrarnos al sobresalto continuo: el sobresalto político, el social, el económico, el sanitario. En cierto modo somos una generación que poco a poco, entre impactos, se ha amoldado bastante bien a todo. Hace unos días leía este tuit de Pedro Erice: “Si hace un año me dicen que a las 23:45 iba a estar paseando, solo, por el medio de una calle céntrica de Madrid cubierta de nieve, con un mascarilla puesta y mirando el reloj para llegar a casa antes del toque de queda, me parto de risa”. Mi reflexión es: ¿estos años nos anestesian contra sorpresas y por tanto nos inmuniza de alguna manera?, ¿sabremos valorar informativamente cosas menos espectaculares -no me refiero aquí a la pandemia- pero quizá más importantes y que nos afecten más a largo plazo?