"Cuando vi Sol llena de gente se me heló la sangre": una jefa de urgencias, harta de tanta irresponsabilidad

Y ahora, a por el siguiente reto, las heladas. La madrugada que empezará cuando se vaya Filomena marcará temperaturas mínimas de récord en muchos lugares del centro de la península. Se esperan temperaturas muy por debajo de cero, que convertirán en hielo la nieve que todavía hay en calles de ciudades y pueblos. Empieza una nueva dificultad, muy peligrosa, tan peligrosa que la mitad de la urgencias que se han atendido hoy en muchos hospitales madrileños eran de traumatología, por caídas y roturas de huesos.

Pese a la insistencia de las autoridades, los ciudadanos madrileños se han movido (y mucho) a pie por las razones que sean. Lo cierto es que las urgencias se han llenado de gente con escayolas. Hablamos con Paula Molina, jefa de servicio de Urgencias del Hospital de Torrejón en Madrid. La médica ha señalado que hoy han atendido un 50%-60% más de traumas que normalmente, todo por caídas de hielo y más de gente joven que mayores. Además, en algunos casos ha sido necesaria cirugía mayor.

"Hay más gente joven, los mayores han sido prudentes"

Hemos atendido más del 50%, casi 60% de traumas. Todo por caídas en el hielo. Prácticamente todas. Curiosamente más de gente joven y de mediana edad. Las personas mayores han sido más prudentes y se han quedado en casa. Considerando jóvenes hasta los 60-70 años. Gente sin ningún tipo de problemas de movilidad y que no ven el peligro.

Hay varios pacientes con fracturas mayores pendientes de cirugías mayores. Caderas, fémur, hombros. Ha habido cirugía que está pendiente.

Estamos un poco como todos. Preocupados por lo que está por venir. Con la hospitalización creciendo y las camas UCI llenándose. Al principio parecía que había contagios más leves, pero ahora ya estamos viendo cuadros más graves. La cosa se está poniendo complicada ya.

Hay que dar las gracias al personal sanitario, que ha dado el 100% de sí, que es ayudar y salir en el momento en el que se les necesita. La gestión del hospital ha sido impecable y nos han ayudado al recambio de personal. Recambio que ha sido posible gracias a la UME y al personal del hospital, que tenían vehículos 4x4 y demás porque no había cercanías. Ha sido muy cansado para todos. Las caídas pueden prevenirse no saliendo a la calle. Por favor que se queden en casa porque están colapsando un sistema sanitario que aguanta muy poquito más.

"Tenemos las UCI al 100%"

Tenemos las UCI al 100%, están sobreocupadas. Hemos tenido que abrir más camas. Estamos por encima del 100%.

Es verdad que ha sido una nevada histórica, pero yo cuando veía la Puerta del Sol llena de gente se me helaba la sangre porque eso es un colapso sanitario dentro de diez días. No nos lo podemos permitir. La única forma de hacer que esto sea eficaz es que la gente se queda en casa y adoptar las medidas de distanciamiento social. Yo soy la primera que sale a trabajar, pero no solo hay que aplicar las normas, sino también el sentido común. No te puedes reunir con un montón de amigos, no es razonable. No hace falta salir al hielo, te estás exponiendo a un riesgo innecesario.