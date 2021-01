Un caladero de negacionistas, conspiranoicos y neofascistas: así es Parler, la red de los seguidores de Trump

"Google, Amazon y Apple desactivan Parler". Esta frase resume el presente que vivimos. Tres grandes tecnológicas, con un inmenso poder, borran del mapa una red social en la que sus usuarios alimentan teorías de la conspiración. Parler es poco conocida en España, pero en Estados Unidos ha ido ganando popularidad a medida que Twitter y Facebook han empezado a luchar contra la desinformación y los discursos del odio. A ella se han ido muchos seguidores de Trump cuando tras instigar el asalto al Capitolio, le suspendieron todas sus cuentas.

Poder decir lo que piensas sin que nadie te mire por encima del hombro, sin que tengas que pensar si lo que has dicho es políticamente correcto o si es lo que se supone que tienes que decir. Es la filosofía de 'Parler', según John Matze, su fundador. 'Parler' se anuncia como una red social que defiende la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y con esa premisa da cobijo a discursos muy peligrosos. La principal asociación contra el odio en ese país ha detectado tres grandes grupos de usuarios activos en esta red: los 'Proud Boys', una organización neofascista, los defensores de la teoría Q-Anon que creen que hay una conspiración de un Estado profundo contra Trump y los negacionistas del Holocausto. Todos participaron en el asalto del Capitolio.

Cuando Biden dio su primer discurso como presidente electo, la red batió su récord de descargas en la 'App Store'. Cuando nació, hace dos años, era una red en la que sólo había extremistas anónimos, pero poco después han ido llegando figuras más respetables: estrellas de la Fox, los hijos de Donald Trump o congresistas republicanos como Ted Cruz.

'Parler' es una red social, sí, pero con fuertes vinculaciones políticas. La financiaron los Mercer, un apellido clave en los últimos cuatro años de Estados Unidos. Rebecca Mercer fue la que convenció a Trump para que contratara al agitador Steve Bannon como jefe de campaña para llegar a la Casa Blanca y ella acabó formando parte del comité ejecutivo de la transición presidencial de Trump.

Hablamos con Marcelino Madrigal, analista en redes sociales y con Carmela Ríos, periodista y profesora de Herramientas de Verificación.

"No es cierto que nadie modere los contenidos, lo que pasa es que en 'Parler' los modera diferente. Para quien no lo sepa tiene un sistema de moderación como un jurado y cada vez que se juzga algo lo votan. Es como un sistema de puntos. Es un sistema de moderación, pero no les llegan reportes porque todo el mundo está de acuerdo con lo que está ahí. Hay hasta pornografía infantil", explica Madrigal. El analista sugiere que "para qué sirve un grupo que piensa lo mismo" y además apunta a que 'Parler' es directamente un "grupo de presión".

En España, Beatriz Fanjul, la próxima secretaria general de Nuevas Generaciones del PP ha presumido de hacerse 'Parler', también los líderes de la extrema derecha han animado a utilizar redes sociales alternativas. "El CEO de Gab les invitó (a la ultraderecha) a que se unan a esta red social", dice Madrigal.

Por su parte, Carmela Ríos entiende que "si una parte de la actualidad que vivimos no se puede explicar como la actualidad, es decir, donde hay generación de opinión y polémica, nos estamos quedando sin una parte de la realidad". La periodista considera que hay que poner luz a un fenómeno "que está modificando la forma de hacer política". "La desinformación acaba destruyendo una parte de nuestro patrimonio democrático", señala.