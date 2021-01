Vaya tela este 2021

No parece que la suerte haya cambiado para nuestro país en este inicio del nuevo año. Nos despedimos a las patadas de 2020, y recibimos a 2021 a puñetazos. Habrá que tener un poco de paciencia y esperar que las lanzas se tornen cañas y ya puestos a hozar en las frases hechas, que se vea pronto aquello de año de nieves, año de bienes.

Porque ahí sigue en segundo plano, no lo olviden ustedes, el maldito bicho que no cesa en su virulencia. Ojalá que el mal tiempo no se sume a la ineptitud de nuestros dirigentes, incapaces de distribuir en tiempo y forma la ansiada vacuna.

La nieve nos ha pillado de improviso, pero no el reparto con su pinchazo correspondiente. ¿Una comunidad desastrosa? Madrid, que ya se sabe que la izquierda la tiene tomada con Isabel Díaz Ayuso.

Sorprende, y para bien, que por ahora nadie esté utilizando políticamente la gran tormenta, excepto algún tonto de España que bien ganado se tiene este ilustre título nobiliario. Mantita y cine, dijo el señorito. Pura bazofia.