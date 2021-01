El peligro tras las fuertes nevadas del que advierte la UME

Ha sido indispensable y fundamental, como en otros muchos momentos desde su creación, el papel de la UME durante el temporal de Filomena. “El principal despliegue está siendo en Madrid, tanto en la Comunidad como en la capital. Además, hay dos puntos desplegados en Aragón en Zaragoza y Teruel”, explicaba en Hoy por Hoy José Manuel Cuesta Casquero, general de división de la UME.

La prioridad inicial fue abrir las grandes carreteras y autovías y a partir de ahí, inmediatamente, los accesos a los hospitales, para lo que fue imprescindible el apoyo del Ejército de Tierra.

La UME, el 6 de enero, en vista a las previsiones meteorológicas de la AEMET, ya estaba desplegada en varios puntos de España, por donde iba a entrar el temporal, lista para actuar. Además, desplazó los medios disponibles en Castilla y León hasta Segovia para disponerlos en Madrid cuando fuera necesario.

No obstante, a pesar del despliegue, el militar asegura que “se han superado las previsiones” y el esfuerzo continua y reocnocía que “ninguno conocía esta tormenta de nieve”.

Por último, señalaba que no hay falta de material y que el dispositivo seguirá activado en las próximas horas ante la preocupación por el hielo. “La nieve va a empezar a fundirse durante el día y a convertirse en hielo por la noche”, añadía José Manuel Cuesta Casquero, quien recalcaba que en la Comunidad de Madrid aún hay más de 1.000 personas de las Fuerzas Armadas trabajando y recordaba la importancia de no coger el coche si no es necesario.